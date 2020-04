Top 5 địa chỉ khám chữa bệnh thận uy tín tại TP HCM

1. Khoa Thận – tiết niệu – Bệnh viện Bình Dân TP HCM

Hiện nay, Bệnh viện Bình Dân là bệnh viện chuyên khoa hạng I và là tuyến trung ương về chuyên môn kỹ thuật với trang thiết bị hiệu đại. Bệnh viện phát triển nhiều lĩnh vực chuyên sâu do các GS, PGS, TS, BS chuyên gia đảm trách. Khoa Thận – tiết niệu thuộc khối y học lâm sàng, giữ chức năng khám và chữa các bệnh lý liên quan của hệ tiết niệu, bao gồm 2 chuyên khoa nhỏ: nội thận – tiết niệu và ngoại thận – tiết niệu.

Bệnh viện Bình Dân TP HCM

Điều trị ngoại khoa theo hướng chuyên sâu với các bệnh lý thận – tiết niệu bao gồm các chứng bệnh ung thư bàng quang, sỏi hệ tiết niệu, nhiễm khuẩn tiết niệu, chấn thương thận, chấn thương niệu đạo, u xơ tiền liệt tuyến, ung thư thận…





Bệnh viện Bình Dân TP HCM

Địa chỉ: 371 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP HCM

Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 7 (8h – 17h)

2. Khoa Thận niệu – Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM

Khoa ngoại niệu – ghép thận tiền thân là khoa thận niệu vừa nhận điều trị nội thận – chạy thận nhân tạo và niệu khoa. Năm 2004, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kỹ thuật chuyên môn và cơ sở vật chất, được sự giúp đỡn của các chuyên gia ở viện trường Liege (vương quốc Bỉ) và đặc biệt là ban giám đốc BV Nhân dân 115, khoa đã thực hiện thành công ghép thận từ người sống.

Năm 2008, bệnh viện đã tách khoa thận niệu thành 2 khoa: khoa ngoại niệu – ghép thận và khoa nội thận – miễn dịch ghép. Khoa ngoại niệu – ghép thận thực hiện điều trị cho các bệnh nhân về niệu khoa, nam khoa và ghép thận.

Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP HCM

Lịch làm việc: Thứ 2 – Chủ nhật (7h – 20h)

3. Khoa Tiết niệu – Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM sở hữu đội ngũ chuyên môn là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành. Họ không chỉ giỏi về lý thuyết y khoa mà còn giàu kinh nghiệm trong thực hành cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Các dịch vụ tại phòng khám tiết niệu – bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM bao gồm chữa thận do đái tháo đường – do tăng huyết áp, chữa sỏi thận, suy thận, hội chứng thận hư, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản, chữa sỏi niệu đạo, viêm cầu thận…

Bệnh viện Đại học Y Dược

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP HCM

Lịch làm việc: Từ thứ 2 – sáng thứ 7. Cụ thể, thời gian khám bệnh:

Từ thứ 2 – thứ 6: 6h30 – 16h30

Thứ bảy: 6h30 -11h30

4. Khoa Nội thận – Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM

Chức năng chính của Khoa Nội thận – Bệnh viện Chợ Rẫy là khám và điều trị nội, ngoại trú các bệnh lý về thận, đào tạo cán bộ đại học và sau đại học chuyên ngành nội thận… Hiện nay, khoa nội thận Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị đầu ngành về chuyên khoa thận tại khu vực phía Nam.

Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP HCM

Lịch làm việc: Thứ 2 – chủ nhật (7h -20h)

5. Khoa Nội tiết – thận – niệu – Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM

Bệnh viện Nhân dân Gia Định là một trong những bệnh viện đa khoa loại I trực thuộc Sở Y tế TP HCM. Với đội ngũ y, bác sĩ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm, bệnh viện có đủ các chuyên khoa lớp, nhiều phân khoa sâu, trang thiết bị y tế hiện đại… nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Khoa Nội tiết – thận – niệu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định chuyên chữa bệnh lý về thận như nhiễm trùng đường tiểu, sỏi thận, thận ứ nước, thận đa nang, bướu tiền liệt tuyến, viêm cầu thận , hội chứng thận hư…

Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM

Địa chỉ: Số 1 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, TP HCM

Lịch làm việc: Thứ 2 – Chủ nhật (7h -20h)

