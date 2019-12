Bệnh viện lý giải nguyên nhân sản phụ tử vong sau 2 ngày sinh mổ ở Quảng Bình

Sáng 18/12, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới thông tin tới báo chí cho biết, đã mời cơ quan chức năng bao gồm lực lượng công an, viện kiểm sát nhân dân vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, lãnh đạo bệnh viện cũng báo cáo Bộ Y tế để thành lập hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân một sản phụ tử vong sau 2 ngày sinh mổ tại Bệnh viện này.

Như Báo SKCĐ đã đưa tin trước đó, khoảng 8h ngày 15/12, sản phụ Lê Thị Nga (34 tuổi, trú ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nhập viện với chẩn đoán chuyển dạ đẻ lần 3, thai 40 tuần, ối ít. Đến 15h cùng ngày, sản phụ được đưa vào phòng sinh chỉ định sinh thường. Tuy nhiên, trong quá trình này tình trạng sản phụ diễn biến nặng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, tại buổi họp báo thông tin chính thức sự việc.



Các bác sĩ xác định sản phụ bị vỡ tử cung nên đã hội chẩn cấp cứu và tiến hành phẫu thuật. Trong quá trình mổ, sản phụ có diễn biến mất máu nhiều, huyết áp tụt, ngừng tim đột ngột. Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành ép tim, hồi sức tích cực, truyền máu rồi chuyển sản phụ về khoa hồi sức tích cực theo dõi. Sau 2 ngày nằm viện, sản phụ Nga tử vong vào lúc 5h ngày 17/12.



Bác sĩ Nguyễn Văn Phong - Phó giám đốc Bệnh viện cho hay, khi chuẩn bị sinh, sản phụ ít ối. Cháu bé được mổ lấy thai cũng bị tím tái nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã hô hấp được. Được biết, hiện tại Sức Khỏe của cháu bé cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Em bé đang được chăm sóc tại Khoa Nhi bệnh viện.

Người nhà sản phụ Nga tập trung rất đông tại bệnh viện



Sau khi nhận được thông báo sản phụ không qua khỏi, rất đông người thân của sản phụ Nga đã tới tập trung trước sân Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, không chịu đưa thi thể sản phụ về nhà an táng.



Cũng theo ông Phong, sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã đình chỉ công tác kíp trực đồng thời tổ chức họp báo và mời các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ.



Phía bệnh viện đã đưa ra chẩn đoán ban đầu về nguyên nhân khiến sản phụ tử vong là do rối loạn đông máu . Đây được coi là một trong 5 biến chứng sản khoa nguy hiểm nhất có tỷ lệ tử vong rất cao.



Được biết đây là lần sinh nở thứ ba của sản phụ Nga. Hai lần trước chị đều sinh thường. Lần này bé trai chào đời 3,8kg đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa. Chồng sản phụ này hiện đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, thông tin về sự việc. Video: NĐT

Hà Ly (t/h)