Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: Tất cả y bác sĩ tập trung ứng phó dịch corona

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A và được ghi nhận đầu tiên tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: Sốt, ho, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng, có thể gây suy hô hấp cấp.

Từ ngày 31/01 đến ngày 03/02/2020, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn phác đồ điều trị và các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra cho 100% cán bộ nhân viên y tế trong Bệnh viện.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức tập huấn phác đồ điều trị và các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) cho các y bác sỹ.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cập nhật tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona trên thế giới, tại Việt Nam và tình hình ca bệnh đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa , cũng như những trường hợp có liên quan yếu tố dịch tễ đang được cách ly và điều trị tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Các y bác sĩ được nghe hướng dẫn công tác giám sát, biện pháp phòng, chống và cập nhật phác đồ điều trị bệnh viêm phổi cấp do virus Corona. Đồng thời chủ động trong các biện pháp phòng, chống lây chéo cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại cơ sở điều trị do Thạc sĩ Trịnh Văn Lực – Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới; Thạc sĩ Ngô Việt Hưng – Trưởng khoa HSCC; Thạc sĩ Hoàng Huy Trung – Khoa Vi sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa hướng dẫn.