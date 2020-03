Top 6 bệnh viện khám nhi uy tín tại TP.HCM

1. Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bệnh viện Nhi Đồng 1 được xếp hạng là bệnh viện chuyên khoa nhi hạng I, thuộc tuyến cuối về nhi khoa do Sở Y tế TP.HCM trực tiếp quản lý.

Dịch vụ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 bao gồm: khám nội nhi tổng quát; khám chuyên khoa (tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu); khám theo yêu cầu; khám ngoài giờ; dịch vụ điều trị ban ngày…

Bệnh viện Nhi đồng 1

Bệnh viện Nhi Đồng 1:

Địa chỉ: Số 341 Sư Vạn Hạnh, P.10, Quận 10, TP HCM.

Lịch làm việc:

Thứ 2 – thứ 7. Sáng: 7h-11h 30; Chiều: 13h-16h.

Chủ nhật: 7h-11h30.

2. Khoa Nhi – Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc

Khoa Nhi – Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc là bệnh viện đầu tiên được xây dựng theo tiêu chuẩn Singapore tại Việt Nam. Bệnh viện chuyên cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc Sức Khỏe chất lượng cao cho phụ nữ và trẻ em.

Khoa Nhi – Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc triển khai dịch vụ “Khám sức khỏe tổng quát nhi khoa” cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên bao gồm: đo chiều cao, cân nặng, huyết áp; khám nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, mắt, hoạt động tư vấn tiêm churngm dinh dưỡng; chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm máu, nước tiểu.

Khoa Nhi – Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc:

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

Lịch làm việc:





Thứ 2 – thứ 7 (7h-17h). Cấp cứu 24/24.

3. Bệnh viện Nhi đồng 2

Cùng với Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 phụ trách điều trị cho bệnh nhân tại TP.HCM và các khu vực lân cận, tỉnh phía Nam. Ngoài việc thăm khám và chữa bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 còn cung cấp dịch vụ phòng khám chuyên khoa Nhi chất lượng cao – bệnh nhân sẽ được phục vụ dịch vụ khép kín.

Khoa Trẻ em lành mạnh của bệnh viện cung cấp dịch vụ đặc biệt, theo dõi sức khỏe định kỳ cho các bé từ 1 đến 24 tháng tuổi. Đặc biệt, khoa phối hợp với Khoa Tâm lý, Khoa Vật lý trị liệu để khám cho bệnh nhi gặp các vấn đề liên quan.

Bệnh viện Nhi đồng 2

Bệnh viện Nhi đồng 2:

Địa chỉ: Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.

Lịch làm việc: Từ thứ 2 – Chủ nhật (7h30 -19h30).

4. Khoa Nhi và Sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn là bệnh viện tư nhân chuyên Sản phụ khoa – Nhi và Sơ sinh. Đây là bệnh viện đạt tiêu chuẩn Quốc tế và chất lượng ISO đầu tiên của TP HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và máy móc thiết bị tiên tiến nhất trong công tác khám chữa bệnh.

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn:

Địa chỉ: 63 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP HCM.

Lịch làm việc: 24/7 tất cả các ngày trong tuần.

Khám nhi, chích ngừa cho trẻ nhận bệnh đến 16h30.

5. Khoa Nhi và Hồi sức – Bệnh viện An Sinh

Khoa Nhi và Hồi sức – Bệnh viện An Sinh sở hữu đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và nhân viên y tế tận tâm, có trình độ cao. Khoa cung cấp các dịch vụ: tư vấn về thai nhi cho các bà bầu; hỗ trợ và hồi sức cho trẻ ngay trong quá trình sinh hoặc mổ đẻ; sàng lọc sơ sinh; theo dõi và điều trị các trường hợp bệnh lý sơ sinh; dịch vụ tiêm chủng; chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các bé sơ sinh đến 15 tuổi (cấp cứu, điều trị, theo dõi quá trình phát triển).

Bệnh viện An Sinh

Khoa Nhi và Hồi sức – Bệnh viện An Sinh:

Địa chỉ: Trần Huy Liệu, P.12, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Lịch làm việc:

Thứ 2 – thứ 7 (7h30 – 17h).

Chủ nhật (7h30 – 11h).

Các ngày lễ Tết nghỉ theo quy định của Nhà nước.

6. Nhi Khoa – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là một trong những bệnh viện đa khoa lớn tại TP..HCM. Bệnh viện chú trọng trong việc đầu tư trang thiết bị y tế hiệu đại, hầu hết các trang thiết bị chẩn đoán đều đồng bộ như siêu âm, nội soi các loại, máy LED, CT Scan, video điện não… góp phần nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh.

Khoa Nhi – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Địa chỉ: 468 Nguyễn Trãi, P.8, Quận 5, TP HCM.

Lịch làm việc: Từ thứ 2 – chủ nhật (7h-20h).

Trẻ em bị nôn trớ, ọc sữa: Nguyên nhân và cách phòng tránh. Nguồn: Kênh Bé yêu

