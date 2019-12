Bệnh viện Nhi Trung ương cho trẻ 1 tuổi uống thuốc kháng sinh hết hạn: Do điều dưỡng?

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, ngày 10/12 vừa qua, anh Đỗ Bá K. (trú quận Hà Đông, Hà Nội) đưa cháu Đ.L.C. (1 tuổi) nhập viện tại khoa Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị chẩn đoán viêm phổi

Tại đây, bác sĩ kê đơn thuốc uống hàng ngày cho bé, trong đó có loại thuốc kháng sinh Augmentin 250 mg, ngày uống 2 lần. Tuy nhiên, sau 2 ngày cho con uống thuốc và điều trị, anh K. bàng hoàng phát hiện gói thuốc kháng sinh con anh đang sử dụng đã quá hạn từ ngày 27/11/2019.

Ảnh chụp gói thuốc kháng sinh cho bệnh nhân. Ảnh: Vietnamnet

Sau đó, anh K. đã lập tức phản ánh với y tá và bác sĩ bệnh viện thì nhận được lời giải thích rằng: "Có thể do nhầm lẫn". Các bác sĩ sau đó cũng đã đổi từ thuốc kháng sinh dạng uống sang dạng tiêm cho con anh K. nhưng ông bố này kiên quyết yêu cầu bệnh viện phải nhận trách nhiệm và rà soát lại quy trình quản lý, cấp phát thuốc cho bệnh nhân để tình trạng này không tái diễn.

Liên quan đến sự việc, tối muộn ngày 18/12, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đã chính thức lên tiếng. Theo đó, bệnh viện thừa nhận có sai sót dẫn đến việc cấp phát thuốc hết hạn cho bệnh nhi như phản ánh.

Cụ thể, thông tin trên Vietnamplus, GS.TS Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, sau khi nắm được thông tin, bệnh viện đã tiến hành họp với các cá nhân, bộ phận liên quan, đồng thời rà soát lại tất cả các khâu cung ứng, phân phối, quản lý và sử dụng thuốc tại khoa phòng.

Qua tìm hiểu, bệnh viện xác định có tình trạng cấp phát thuốc quá hạn cho bệnh nhi tại Đơn nguyên S6 – khoa Quốc tế. Loại thuốc bị quá hạn là Augmentin dạng gói 250 mg, lô 9J3S, hạn sử dụng ngày 27/11/2019. Thuốc nhập ngày 1/8/2018 và đã được xuất hết ngày 1/11/2018.

Một bệnh nhi nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Vietnamplus

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đây là sự cố y khoa, trách nhiệm thuộc về điều dưỡng. Nhân viên điều dưỡng đã chưa thực hiện đầy đủ quy tắc "5 đúng", sai quy chế chuyên môn điều dưỡng. Ngoài ra, nhân viên phụ trách cũng có trách nhiệm khi chưa tuân thủ đầy đủ quy trình quản lý thuốc tại đơn vị.

Về công tác xử lý, ông Hải cho biết: "Các cá nhân vi phạm sẽ được báo cáo Hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm, mức độ sai phạm, từ đó đưa ra quyết định kỷ luật phù hợp".

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cũng thông tin, đại diện bệnh viện đã tổ chức gặp gỡ gia đình bệnh nhi thông báo kết luận của sự việc và được gia đình bệnh nhi đồng thuận. Về tình hình sức khỏe cháu bé, ông Hải cho biết, bệnh nhi bị viêm phổi và viêm tai giữa, tuy dùng thuốc quá hạn nhưng hiện Sức Khỏe bệnh nhi ổn định, dự kiến bé xuất viện hôm nay 19/12.

Được biết, khoa Quốc tế mà bệnh nhi Đ.L.C. nằm điều trị là một trong những khoa có cơ sở vật chất và trình độ cao tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Chi phí nằm viện tại đây là 1,4 triệu đồng/giường cho phòng 2 giường.

