Top 6 bệnh viện thú y uy tín tại TP.HCM

1. Bệnh viện Thú y Petcare

Bệnh viện Thú y Petcare sở hữu đội ngũ bác sĩ thú y được đào tạo chính quy và tu nghiệp ở nước ngoài. Các dịch vụ thông thường tại bệnh viện bao gồm khám và điều trị; xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh; phẫu thuật; phòng chống kí sinh trùng – tiêm phòng; dịch vụ thẩm mỹ; vận chuyển thú cưng – khám chữa bệnh tại nhà; dịch vụ xuất nhập cảnh chó mèo.

Bệnh viện Thú y PetCare

Bệnh viện Thú y PetCare 4

Địa chỉ: 202 Ba Cu, phường 03, thành phố Vũng Tàu

Lịch làm việc:

Thứ 2- thứ 7: 8h – 12h & 14h -19h (PetCare 3 đóng cửa lúc 18h)

Chủ nhật và Ngày lễ: 8h – 12h

2. Bệnh viện New Pet Hospital & Spa

Toàn thể bác sĩ của Bệnh viện New Pet Hospital & Spa đã được tu nghiệp trong thời gian dài hơn 40 bệnh viện và phòng khám lớn nhỏ trực thuộc tập đoàn G&H Janpan tại Nhật Bản nhằm mục đích làm quen với các kỹ thuật và máy móc điều trị tiên tiến.

Bệnh viện cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ: cấp cứu 24/24; phẫu thuật thẩm mỹ; triệt sản; vệ sinh tai, cắt móng; chẩn đoán; chỉnh hình; xét nghiệm; hộ sinh; khách sạn thú cưng; nha khoa; oxy tinh khiết; phẫu thuật…

Bệnh viện New Pet Hospital & Spa

Địa chỉ:

Cơ sở 1: 53 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP HCM

Cơ sở 2: 299/23N, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP HCM

Lịch làm việc: 8h-19h

3. Bệnh viện Thú y PetPro

Có tuổi đời hơn 20 năm trong ngành thú y, hiện nay hệ thống bệnh viện thú y PetPro đã mở rộng ra 5 chi nhánh tại các quận huyện tại TPHCM để phục vụ nhu cầu nuôi thú cưng của cư dân. PetPro cung cấp phòng khám 24/7 cực kỳ tiện lợi để phục vụ các tình huống cần kíp ở bất kỳ khung giờ nào.

Trụ sở chính: PetPro 1, 192/7 Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú – (028) 3861 2977 – 0913 949 041

PetPro 2 (hoạt động 24/7): 387 – 389 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình – (028) 62 972 290 – 0917 710 311

PetPro 3: 111 Trường Chinh, P. 12, Q. Tân Bình – 0916 219 211

PetPro 4: 216 Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân – 0912 219 211.

PetPro 5: 493 Đường Kinh Dương Vương, Khu Phố 6, Phường An Lạc, Quận Bình Tân – 0911 368 041

4. Bệnh viện thú y của Trường Đại học Nông Lâm

Bệnh viện thú y - Trường Đại học Nông Lâm TP HCM sở hữu đội ngũ bác sĩ tay nghề cao và chất lượng phục vụ tốt. Bệnh viện khám và điều trị các bệnh chuyên khoa Thú Y theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh viện thú y - Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

Bệnh viện thú y - Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Lịch làm việc:

Thứ 2 – Chủ nhật: 7h30 – 17h30. Thời gian mở cửa có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ hoặc theo lịch của bác sĩ.

Điện thoại liên hệ: 838967596

5. Bệnh viện Thú y Quận Thủ Đức

Bệnh viện Thú y Quận Thủ Đức sở hữu đội ngũ nhân viên trung thực, tỉ mỉ, chuyên nghiệp. Cùng với đội ngũ bác sĩ giỏi, nhiều năm kinh nghiệm trong việc chẩn đoán và điều trị cho vật nuôi. Giá cả dịch vụ tại bệnh viện hợp lý; cơ sở vật chất hiện đại, tối tân; dịch vụ chăm sóc thú cưng tại nhà, linh động thời gian…

Bệnh viện Thú y Quận Thủ Đức

Địa chỉ:

CS1: 330 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức

CS2: Đường số 13, khu phố 13, P. Hiệp Bình, Q. Thủ Đức, TP HCM

6. Bệnh viện Thú y SASAKI

Bệnh viện Thú y SASAKI có đội ngũ bác sĩ lành nghề và đầy kinh nghiệm đến từ Nhật Bản. Bệnh viện cung cấp các dịch vụ: khám chữa bệnh cho vật nuôi; tư vấn dinh dưỡng; tiêm phòng; chẩn đoán xét nghiệm và điều trị tại nhà.

Đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Thú y SASAKI

Bệnh viện Thú y SASAKI

Địa chỉ: 30-40-42 Nguyễn Thị Thập, KĐT mới Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP HCM

17 thủ thuật mà người nuôi thú cưng nào cũng nên biết. Nguồn: 5 PHÚT THỦ CÔNG

Như Quỳnh (t/h)