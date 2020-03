Top 6 bệnh viện thú y uy tín tại Hà Nội

1. Bệnh viện Thú y tại nhà Hà Nội

Bệnh viện Thú y tại nhà Hà Nội chuyên khám chữa, phẫu thuật, xét nghiệm, điều trị nội ngoại trú, tiêm phòng, xuất nhập cảnh, phẫu thuật thẩm mỹ, huấn luyện… các loại chó mèo. Bệnh viện hội tụ các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, thường xuyên cấp nhật các phác đồ điều trị bệnh nhằm hướng tới giải quyết những căn bệnh khó như suy tim, suy thận, viêm gan , tiều đường…

Bệnh viện trang bị thiết bị máy móc hiện đại, các phòng khám chuyên biệt như phòng phẫu thuật, phòng X-quang kỹ thuật số, phòng xét nghiệm..

Bệnh viện Thú y tại nhà Hà Nội.

Địa chỉ: 240 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội.

2. Bệnh viện Thú y Dream Pet

Bệnh viện thú y Dream Pet ra đời năm 2017, năm ở khu vực giao thông thuận tiện, cạnh Hồ Linh Đàm, không gian thoáng mát có nhiều cây xanh. Bệnh viện có 15 y bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên gia đến từ Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và đội cố vấn là các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành của Học viên nông nghiệp Hà Nội.

Bệnh viện Thú y Dream Pet

Ngoài cung cấp dịch vụ, bệnh viện còn cung cấp cả những kỹ năng chăm sóc cho các bậc phụ huynh.

Bệnh viện Thú y Dream Pet.

Địa chỉ: Số 44, lô B1, Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hotline: 0901 203 999.





Lịch làm việc: 8h30 – 21h. Cấp cứu 2/24

3. Bệnh viện Thú y thuộc Viện Thú Y Quốc Gia

Bệnh viện Thú y thuộc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học thú y trực thuộc Viện Thú Y Quốc Gia. Bệnh viện chuyên khám, chữa trị, phẫu thuật, siêu âm, tiêm phòng, tẩy giun, cắt tỉa lông, cắt tai, nhận điều trị nội trú, xét nghiệm máu cho thú cưng.

Bệnh viện thú y có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, yêu động vật, nhiệt tình và có trách nhiệm. Cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại và đầy đủ, bạn hoàn toàn yên tâm khi chăm sóc thú cưng tại đây.

Bệnh viện Thú y

Địa chỉ:

Cơ sở 1: 74 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.

Cơ sở 2: Số 44, ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0985 908 709.

4. Bệnh viện Thú y Hải Đăng

Thạc sĩ Nguyễn Hải Đăng sinh ra trong gia đình có tới 3 thế hệ làm nghề thú y. Anh đã công tác và làm trực tiếp được hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực chăm sóc và khám chữa bệnh cho động vật. Hiện, anh Nguyễn Hải Đăng đang chỉ đạo việc chăm sóc Sức Khỏe cho hơn 150 thú cưng biểu diễn xiếc của Liên Đoàn Xiếc Việt Nam.

Bệnh viện Thú y Hải Đăng:

Địa chỉ: 304 Lê Duẩn, Hà Nội.

Điện thoại: 091 356 5766.

5. Bệnh viện Thú y Hà Nội

Bệnh viện Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là bệnh viện thú y được coi là lớn nhất hiện nay tại Việt Nam. Với đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại như hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại (X-quang; siêu âm màu 4D; dụng cụ phẫu thuật nội soi; phòng mổ, phòng cấp cứu hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế…).

Các bác sĩ tại Bệnh viện Thú y Hà Nội

Bệnh viện được xây dụng trong khuôn viên 5ha của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội.

6. Bệnh viện Thú y Funpet

Địa chỉ khám chữa bệnh thú cưng uy tín, nằm trong top bệnh viện lớn tại Hà Nội. Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại như máy nội soi tiêu hóa, nội soi hô hấp, x-quang kỹ thuật số, máy soi chiếu mạch, chụp tủy sống…

Bệnh viện sở hữu đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, chi phí công khai giá niêm yết; hệ thống tư vấn và đặt lịch miễn phí; độ bảo mật thông tin cao; khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính…

Cơ sở 1: 354 Trường Trinh, Hà Nội.

Cơ sở 2: 83 Giải Phóng, Đồng Tâm, Đống Đa, Hà Nội.

Cơ sở 3: 103 Nguyễn Khang, Hà Nội.

Cơ sở 4 – funpet Trung ương: 34/310 Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Gợi ý cách tắm cho chó tại nhà. Nguồn: Vlogger Giang Ơi

Như Quỳnh (t/h)