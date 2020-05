Bênh vực hotgirl 'tiểu tam', sếp của Trương Đại Dịch bị cư dân mạng tố ngoại tình

Thậm chí, có nguồn tin còn cho rằng Đại Dịch nhắn tin ép Đổng Hoa Hoa và chồng phải ly hôn, có ý muốn lật đổ người vợ hợp pháp để trở thành "chính thất". Ngày 17/4 vừa qua, tài khoản weibo Đổng Hoa Hoa - được cho là của vợ chủ tịch Taobao Tưởng Phàm đã công khai đăng bài tố chồng mình ngoại tình với hotgirl nổi tiếng bậc nhất xứ Hoa Trương Đại Dịch. Người này viết: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh báo cô. Đừng quyến rũ chồng tôi thêm nữa, bởi tôi không phải là người dễ đối phó đâu. Xin hãy tự trọng và kiểm điểm bản thân mình".

Hotgirl Trương Đại Dịch, tâm điểm của vụ lùm xùm ngoại tình

Sau khi thông tin trên được đăng tải, Trương Đại Dịch cùng Tưởng Phàm liên tục bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ. Dù Tưởng Phàm đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng anh vẫn bị tập đoàn Alibaba giáng chức, cắt khen thưởng,... Trong khi đó, ' tiểu tam tin đồn' Trương Đại Dịch vẫn đang ung dung như không có gì xảy ra, vẫn livestream bán hàng và khóa bình luận trên trang cá nhân.

Mới đây, người sáng lập Ruhnn Holding Phùng Mẫn, bạn thân đồng thời là người cùng hotgirl này điều hành công ty đã lên tiếng bênh vực cô. Khi một cư dân mạng đã bình luận gay gắt chỉ trích Trương Đại Dịch, Phùng Mẫn đã trả lời: "Bạn đừng nên mắng chửi trên mạng xã hội , hãy trực tiếp đến chỗ chúng tôi, vào công ty rồi chúng ta mặt đối mặt nói chuyện, đến đây nhé. Tôi đợi bạn". Sau đó, người này tiếp tục bảo vệ Đại Dịch trước sự tấn công của dư luận: "Trương Đại Dịch chỉ là một hotgirl bé nhỏ, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ (không thể tự chủ)".

Bức ảnh thân mật đáng ngờ của hotgirl Lin và Phùng Mẫn

Dù vậy, việc bệnh vực này của Phùng Mẫn đã phản tác dụng, khiến cư dân mạng kích động chỉ trích và còn vào cuộc 'điều tra' đời tư của vị doanh nhân này. Mới đây, nhiều người phát hiện ra mối quan hệ mập mờ giữa Phùng Mẫn và cô gái tên Lin, một hotgirl là mẹ đơn thân đang kinh doanh trực tuyến với tài khoản hơn 2,7 triệu người theo dõi. Ngày 29/4, Lin bất ngờ đăng tải hình ảnh ăn tối dưới ánh nến lãng mạn cùng Phùng Mẫn, tuy nhiên sau đó bức ảnh này đã bị xóa.

Hotgirl Lin với 2,7 triệu người hâm mộ.

Cư dân mạng cho rằng Phùng Mẫn và Lin từng cặp kè, sau việc hotgirl này đã ẩn ý rằng người sáng lập Ruhnn Holding Phùng Mẫn sẽ nhanh chóng ly dị vợ để đến với mình vào năm 2018. Dù vậy, sau khi Ruhnn Holding lên sàn chứng khoán thì chẳng có cuộc ly dị nào diễn ra, và Lin vuột mất cơ hội trở thành 'bà chủ' công ty này. Nhiều người cho rằng lùm xùm ngoại tình của Đại Dịch cùng chủ tịch Taobao đã kích động Lin, và việc bênh vực của Phùng Mẫn là giọt nước tràn ly khiến hotgirl này cố ý công khai hình ảnh thân mật với Phùng Mẫn lên mạng xã hội.

Từ trái sang: Trương Đại Dịch, Phùng Mẫn và vợ Trần Tư Giai

Được biết, vợ Phùng Mẫn là Trần Tư Giai, nữ doanh nhân thành đạt đang cùng chồng và Trương Đại dịch Ruhnn Holding. Đáng chú ý, cô chính là người đã phát hiện ra Trương Đại Dịch, góp phần đưa tên tuổi của cô trở thành hotgirl mạng xã hội đình đám hàng đầu Trung Quốc như hiện nay.

Trương Đại Dịch (SN 1988) bắt đầu kinh doanh vào năm 2014, khi đó bắt tay với Phùng Mẫn mở một cửa hàng quần áo trên Taobao. Với ngoại hình chuẩn và danh tiếng có sẵn trong giới người mẫu, năm 2016 cửa hàng online này đã đạt doanh thu lên tới hơn 300 triệu NDT (khoảng 993 tỷ VND), đưa tên tuổi Trương Đại Dịch trở thành hotgirl 'huyền thoại' nổi danh nhất nhì xứ Hoa.

Sau đó, Phùng Mẫn thành lập công ty Ruhnn Holding với hướng phát triển là quản lý người nổi tiếng trên MXH và đào tạo họ bán hàng qua mạng. Tháng 4/2019, Ruhnn Holding lên sàn chứng khoán lần đầu tiên với đợt phát hành cổ phiếu trị giá 125 triệu USD (gần 3 nghìn tỷ VND). Hiện Trương Đại Dịch đang là cổ đông lớn thứ 2 của công ty này, cầm hơn 13,5% cổ phần doanh nghiệp.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)