Bí ẩn con số thần kỳ nhất vũ trụ, khi nhân với 7 sẽ ra kết quả bất ngờ

Người ta thường nói "Toán học là ngôn ngữ của vũ trụ" và nếu có thể xem con số là một trong những "chữ cái" cấu tạo nên ngôn ngữ đó. Không những vậy, mỗi con số còn ghép nối với nhau để tạo nên những con số kỳ diệu phản ánh quy luật của thế giới, vũ trụ.

Có thể kể đến những con số quen thuộc mà bạn đã biết như số vô tỉ Pi (ký hiệu: π, xấp xỉ 3,14) là một hằng số toán học có giá trị bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó.

Hay số vô tỉ e xấp xỉ 2,71828..., rồi những hằng số như: Hằng số Boltzmann, hằng số Planck, bán kính Schwarzschild, hằng số Hubble, hằng số Omega, hằng số ánh sáng c... Mỗi con số đều mang một ý nghĩa quan trọng thể hiện bản chất của các quy luật vũ trụ.

Nhiều con số như vậy, liệu có con số nào là con số bí ẩn , đặc biệt nhất của vũ trụ không. Nếu gạt bỏ những ý nghĩa liên quan đến toán học, vật lý hay hóa học mà xét một cách tổng quan hơn, mang ý nghĩa to lớn hơn là chỉ phản ánh 1 quy luật nào đó thì con số dưới đây sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Đó chính là con số thần kỳ nhất vũ trụ: 142857.

Bạn sẽ tự hỏi con số có vẻ rất bình thường và ngẫu nhiên này có ý nghĩa như thế nào, vậy thì hãy thử lấy con số này nhân với 1, 2, 3 cho đến 6, rồi sau đó là 8, 9 xem. Điều kỳ diệu đầu tiên sẽ xuất hiện!

Ta có phép tính sau:

142857 x 1 = 142857

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142 (quy luật của 6 con số kết quả ban đầu này là sự sắp xếp lại luân phiên cũng của những con số tạo nên 142857)

142857×8=1142856 (số 7 phân thân thành số 1 ở đầu và số 6 ở cuối, trong dãy số lúc này không còn số 7)

142857×9=1285713 (số 4 phân thân thành số 1 ở đầu và số 3 ở cuối, trong dãy số lúc này không còn số 4)

142857×10=1428570 (số 1 phân thân thành số 1 ở đâu và số 0 ở cuối)

142857×11=1571427 (số 8 phân thân thành số 1 ở đầu và số 7 ở cuối)

142857×12=1714284 (số 5 phân thân thành số 1 ở đầu và số 4 ở cuối)

142857×13=1857141 (số 2 phân thân phân thân thành số 1 ở đầu và số 1 ở cuối)

142857×14=1999998...

Ngoài ra, 142857 là chữ số lặp lại của phân số 1/7 (0,142857...) là số lặp lại nhiều ứng dung nhất trong hệ thập phân và nếu nhân nó với 2, 3, 4, 5, 6, kết quả sẽ được lặp lại và các chữ số sẽ giống như là 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 hay 6/7.

Thực tế, con số 142857 đã được tìm thấy bên trong kim tự tháp Ai Cập. Nhiều người tin rằng đây là dãy số của Thượng Đế. Nhưng có một điều kỳ lạ ở đây là tại sao trong các phép tính trên, chúng ta lại không nhân với 7?

Bạn thử phép tính đó đi và sẽ nhận thấy điều kỳ diệu bất ngờ.

Cụ thể: 142857×7 = 999999 (mặc dù cũng là con số khá đẹp nhưng lại nằm ngoài quy luật của các con số khác). Vậy số 7 cũng là một con số rất đặc biệt vì không giống bất cứ con số nào khác.

Tại sao người xưa lại thích số 7 như vậy?

Đây là con số may mắn của người Nhật Bản . Trong Phật giáo số 7 là con số "sinh" vì khi sinh ra, Đức Phật bước 7 bước, nở ra 7 đóa hoa sen; nhưng cũng là con số "diệt vì con người chết đi sẽ phải xuống 7 tầng địa ngục và để cúng cho họ, người ta lấy bội số của số 7 = 49 ngày.

Trong Thiên Chúa giáo, Chúa Trời đã mất 7 ngày để sáng tạo nên vũ trụ. Sau đó, để tạo ra loài người thì Chúa trời đã lấy xương sườn số 7 bên trái của Adam để tạo ra Eva.

Mặt khác, chúng ta còn có chu kỳ 7 ngày trong 1 tuần, 7 ngành nghệ thuật, 7 nốt nhạc trong thế giới âm nhạc, 7 kỳ quan thế giới hay thất khiếu (7 lỗ trên mặt người bao gồm: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng).

Chưa hết, những cung bậc cảm xúc đa dạng của con người cũng được chia ra làm 7 trạng thái tình cảm khác nhau, gọi là thất tình (ái, ố, hỉ, nộ, lạc, ai, dục). Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau ngày 7 tháng 7...

Nhưng nếu gạt bỏ những quan niệm duy tâm, con số 7 còn mang ý nghĩa nhiều hơn thế:

- Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có 7 chu kỳ.

- Trong thang độ pH, nước trung tính có pH = 7.

- Có 7 màu sắc trong tự nhiên mà 7 sắc cầu vồng là hình ảnh tiêu biểu nhất.

- Có 7 đơn vị đo lường trong thang đo tiêu chuẩn quốc tế SI.

Số 7 thật kỳ diệu phải không nào? Bây giờ thì bạn đã biết tại sao người xưa lại ưa chuộng con số 7 như vậy rồi đó.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Trithucvn, Theguardian, Psychologytoday, Truththeory





Theo Tri thức trẻ