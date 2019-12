Thực hư “lúm đồng tiền” trên lưng tiết lộ khả năng tuyệt vời của chị em trong “chuyện ấy”

Hõm Venus được đặt theo tên của nữ thần sắc đẹp của La Mã. Đó là hai vết lõm đối xứng ở phần thắt lưng, ngay phía trên mông – nơi khớp nối giữa các xương vùng chậu. Và chớ có hiểu lầm, 2 cái hõm này không chỉ có ở phụ nữ, mà còn xuất hiện ở nam giới, với cái tên "hõm Apollo". Người thời La Mã cổ đại cho rằng, người sở hữu hõm vệ nữ sẽ mang vẻ đẹp quyến rũ chết người.

Đã từng có khá nhiều nghiên cứu tìm hiểu về ý nghĩa thực sự của hõm Venus. Trong đó, người ta nhận ra sự liên quan kỳ lạ giữa những người sở hữu hõm Venus và một hệ tuần hoàn khỏe mạnh. Điều này có nghĩa rằng bạn đang may mắn có được một Sức Khỏe tốt, cùng một hệ tuần hoàn máu trên cả tuyệt vời. Nhưng chưa hết đâu! Khả năng lưu chuyển của máu tốt hơn, tức là máu của bạn có khả năng di chuyển đến những khu vực nhạy cảm một cách dễ dàng. Và đây cũng là lý do vì sao những người sở hữu hõm Venus... dễ "lên đỉnh" hơn khi sex so với người bình thường.