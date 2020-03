Bí ẩn nữ sinh lớp 8 mất tích cùng người đàn ông trong xã

Qua trích xuất camera an ninh thì phát hiện, cháu T. đã rời đi cùng một người đàn ông trong xã sau khi đi lấy thuốc chữa bệnh cho mẹ. Hiện Công an đang vào cuộc điều tra.

Theo tin từ Zing .vn, mới đây, Công an xã Thượng Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ) nhận được tin báo từ gia đình về việc cháu Nguyễn Thị T. (học sinh lớp 8, trường THCS xã Thượng Sơn) mất tích nhiều ngày nay.

Theo trình báo từ phía gia đình, ngày 19/3, cháu T. ra khỏi nhà để đi mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Khi đi cháu mặc áo đồng phục học sinh, đầu đội mũ đỏ. Đến chiều cùng ngày, gia đình không thấy cháu về ăn cơm nên đã chia nhau đi tìm nhưng không thấy.

Cháu T. đi mua thuốc cho mẹ và không trở về nữa

Thậm chí, gia đình đã nhờ chính quyền địa phương thông báo trên loa phóng thanh của xã để tìm kiếm cháu T.. Đồng thời, nhờ lực lượng chức năng xã Thượng Sơn phối hợp tìm kiếm.

Sau nhiều ngày tìm kiếm gia đình không thấy cháu nên đã trình báo lên Công an. Nhận được tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra. Qua trích xuất camera an ninh thì phát hiện, cháu T. đã đi cùng một người đàn ông tên K. (31 tuổi, quê huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). K. tạm trú ở xã Thượng Sơn và đã ly hôn vợ.

Ông Nguyễn Văn Phố - Trưởng Công an xã Thượng Sơn cho biết: “Trích xuất từ camera cho thấy, sau khi rời nhà, cháu T. vào cửa hàng bán điện thoại cùng K. ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, với giá 3 triệu đồng rồi mất tích đến nay”.

Xác định đây có vụ việc nghiêm trọng nên ngay sau đó, Công an xã Thượng Sơn đã trình báo sự việc lên Công an huyện Đô Lương đề nghị phối hợp điều tra, truy tìm tung tích của cháu T..

Liên quan đến tình trạng mất tích bí ẩn của học sinh, hồi đầu tháng 2/2020, ông Huỳnh Quang Hùng (42 tuổi), ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết con gái ông đã mất tích được 3 tuần nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích gì. Ông Hùng và gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Chân dung nữ sinh lớp 8 bị mất tích

Cụ thể, tối ngày 11/1, con gái ông là Huỳnh Thị Hồng Thanh (sinh năm 2002) điều khiển xe máy đi mua tiêu nhưng sau đó không thấy trở về. Người thân đã gọi điện vào di động của cháu nhưng không liên lạc được. Ngay trong đêm, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã trình báo Công an.

Đến khuya cùng ngày, gia đình tìm thấy xe máy, dép, mũ bảo hiểm của cháu tại khu đất trống ở quốc lộ 53. Sau đó, gia đình nhận được tin nhắn với nội dung: “Con Thanh nè, con đi làm rồi qua tết về, khỏi kiếm con”. Ông Hùng đã gọi lịa vào số điện thoại trên nhưng không được.

Nhận được tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra, phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm thông tin người mất tích.

Nữ sinh Tiền Giang được tìm thấy ở Bến Tre sau hơn 10 ngày mất tích

Nga Đỗ (t/h)