Bí ẩn thi thể treo trên thập tự giá ở Hàn Quốc: Tự sát hay nghi thức tà thuật?

Trưa ngày 1/5/2011, hai người đàn ông trên đường vào núi đi ngang qua một mỏ khai thác đá bị bỏ hoang ở Mungyeong. Đứng từ xa họ thấy một cây thập tự giá được dựng lên, trên đó là hình như treo một thứ gì đó gần giống như người. Sự tò mò trỗi dậy, hai người tiến lại gần để xem thì phát hiện thấy điều kinh dị. Họ nhìn thấy một thi thể đàn ông bị trói trên cây thập tự giá, toàn thân chỉ mặc một cái quần lót màu trắng, đầu đội vòng nguyệt quế làm từ dây gai, bụng có một vết dao rạch.

Điểm kỳ lạ là hai bên thập tự giá lớn dùng để ghim xác nạn nhân có thêm 2 thập tự giá nhỏ. Một cây treo tấm gương, mặt gương quay về phía thi thể. Trước cây thập giá còn có đồng hồ, búa, khoan cầm thay. Hình ảnh này rõ ràng là đang bắt chước giống như hình ảnh chúa Jesus bị ghim trên thập tự giá. Chỉ có điểm khác duy nhất là trên cổ nạn nhân còn lồng một sợi dây thừng.

Hiện trường vụ án được vẽ lại

Hai chân của nạn nhân bị ghim chắc trên cây thập tự giá bằng những chiếc đinh dài 10cm. Dây thừng thít chặt cổ nạn nhân, phần cẳng chân bị băng vải quán cố định. Chung quanh hiện trường không có dấu vết xô xát nào cả. Vết dao rạch cũng đã khô.

Mặc dù rất hinh hãi trước cảnh tượng này nhưng một trong hai nhân chứng đã cố gắng rút điện thoại ra chụp lại ảnh hiện trường và gọi điện báo án.

Chưa đầy 1 tiếng sau cảnh sát đã có mặt tại hiện trường . Cảnh sát trong lúc khám nghiệm hiện trường thì phát hiện một cái lều nhỉ, bên trong có thùng đựng nước, 20 miếng socola và một quyển sổ ghi chép cách ghim người lên cây thập tự giá sao cho khéo léo nhất. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc xe hơi đậu bên vệ đường quốc lộ.

Hai chiếc đinh dài 10cm đóng dưới chân nạn nhân

Theo người dân kể lại, ngày 22/4/2011, họ thấy chiếc xe này dừng bên vệ đường quốc lộ, đây là một chiếc xe khá mới. Cảnh sát đã phá cửa xe vào kiểm tra thì phát hiện chiếc xe mới chạy được vài trăm km, trong thùng xe có nhiều mảnh gỗ vụn, vài cái khoan điện và cưa tay. Cảnh sát còn tìm thấy dấu vân tay tài xế. Sau khi kiểm tra thì phát hiện, tài xế chính là nạn nhân.



Danh tính được xác định: Nạn nhân họ Kim, giới tính nam, 54 tuổi, sống ở thành phố Changwon (gần Busan). Khi còn sống làm nghề lái taxi, thích các hoạt động tôn giáo. Ly hôn năm 2000, có hai con nhưng giao cho vợ chăm sóc.

Kết quả khám nghiệm pháp y chỉ ra, ông Kim chết do nghẹt thở, hung khí là dây thừng vòng từ thập tự giá ra thít chặt vào cổ. Thời gian tử vong không quá 72 giờ cho đến thời điểm phát hiện. Vì tử vong ở khu vực vùng núi nhiệt độ thấp nên thi thể không bị phân hủy mạnh. Trước khi phát hiện thi thể trời đổ mưa lớn nên không phát hiện được bất kỳ dấu máu lạ hay DNA của người khác tại hiện trường.

Chiếc vòng nguyệt quế bằng dây gai đội trên đầu nạn nhân

Cảnh sát không phát hiện ngoại lực tác động lên thi thể nên đã phỏng đoán rằng trước khi chết, nạn nhân dùng máy khoan khoan sẵn một lỗ trên tay mình, máy khoan rơi bên cạnh thi thể là minh chứng rõ nhất. Hơn nữa từ lều trại, thức ăn đến nơi ông Kim từng sinh hoạt hoàn toàn khớp với thời gian ghi chép trong sổ.

Khi tiến hành kiểm tra nơi ông Kim trọ thì phát hiện, ông ta đã rút hết tiền trong ngân hàng. Cuối tháng 3/2011, ông Kim cũng xin nghỉ ở công ty taxi, sau đó bán xe và các giấy tờ liên quan để đổi lấy tiền mặt. Sau đó, ông Kim đã tìm mua một chiếc xe có thể leo núi. Còn người thân của nạn nhân cho biết, ông Kim chưa từng leo núi bao giờ.

Một điểm đáng ngờ khác là cảnh sát tìm thấy một chiếc khăn trắng trên ghế phụ của xe. Dấu vết này chứng tỏ có người hoặc vật nặng đã đè lên khăn trong thời gian dài. Cảnh sát nghi ngờ có người ngồi ghế phụ và dẫn đường cho ông Kim.

Sổ ghi chép của nạn nhân

Dù còn nhiều nghi vấn nhưng dựa theo dấu hiệu để lại hiện trường và kết quả pháp y, cảnh sát suy đoán rất có thể nạn nhân đã tự sát. Song song với đó cảnh sát phát hiện, ông Kim từng là thành viên trong một diễn đàn giáo phái tuyên truyền về nghi thức ly hồn. Và thậm chí họ còn phát hiện, ông Kim còn gặp một thành viên sáng lập của hội này và hỏi rằng “mình có thể trở thành chúa Jesus được không”.

Mặc dù đã tìm ra manh mối quan trọng nhưng cảnh sát không thể tìm được hung thủ vì có quá nhiều điều nghi vấn. Cho đến giờ, vụ án này vẫn chưa được ngành tư pháp Hàn Quốc giải mã.

Nga Đỗ (t/h)