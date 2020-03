Bí ẩn trong hầm thoát nước thải lò mổ lợn hé lộ tội ác giết vợ, phân xác của gã chồng trăng hoa

Tháng 11/2009 tại vùng Nam Trung Bộ xảy ra một trận lũ lớn nhưng nước đã rút sau đó ít ngày. Cùng thời điểm, Trần Văn Ban (SN 1966, trú tại tổ 4, thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ) lên Công an trình báo việc vợ là chị Trần Thị Hiếu mất tích. Biết được tin này, Công an và người thân đã tổ chức tìm kiếm ở khu vực nước lũ cuốn qua nhưng không thấy.

Giữ lúc cuộc tìm kiếm đang đi vào bế tắc thì người trong thôn nghe Ban phao tin vợ bỏ theo trai, có thể đã ra nước ngoài và mang theo khoản tiền 350 triệu đồng. Lấy cớ đi tìm vợ và tình địch, Ban đã khăn gói đi tìm để lại 3 đứa con cho cháu họ là Trần Văn Chung trông nom.

Trần Văn Ban tại phiên tòa phúc thẩm

Ban vừa đi được vài ngày thì Chung mua vật liệu về bịt kín cửa thông hầm thoát nước thải trong lò mổ lợn của gia đình Ban. Một số người thân nhìn thấy sinh nghi. Dến 29/12/2009, hai anh Trần Văn Đại và Trần Văn Thắng quyết định nạo vét hầm nước thải thì phát hiện một số mẩu xương giống xương người nên trình báo Công an.



Cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, tiến hành khám nghiệm thì thấy rằng, những mẫu vật người thân tìm được là răng, xương sọ, ống tay, ống chân của người. Nghi ngờ đây là các phân thi thể của chị Hiếu và Ban có liên quan đến vụ việc này nên cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm nghi phạm.

Một tổ trinh sát được cử đến huyện Vụ Bản (Nam Định) tiếp cận ông Trần Văn Nhung – anh cả cả Ban để làm rõ sự thật. Mặc dù, bàng hoàng trước tin em trai giết vợ nhưng ông Ban cũng phối hợp chặt chẽ với Công an khuyên nhủ em trai ra đầu thú. Đến chiều 2/1/2010, ông Nhung đưa ban lên tàu hỏa về TP Nha Trang để đầu thú.

Người thân chị Hiếu đào hố nước thải lò mổ để tìm kiếm sự thật

Về vụ giết vợ phân xác, theo điều tra của cơ quan Công an: Trước khi xảy ra án mạng, do nghi ngờ Ban lấy tiền cho “bồ” nhí nên chị hiếu đã tra hỏi . Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô cát. Quá tức giận, Ban cầm chiếc ghế gỗ đánh vợ nhưng bị người em vợ là Trân Văn Đại can ngăn.

Những tưởng sự việc đã yên ổn, thế nhưng đến khoảng 2h ngày 2/11/2009, trong lúc đang bóc tách lòng lợn sau khi giết mổ, chị Hiếu lại nhắc lại chuyện Ban lấy tiền cho gái tiêu xài. Đang cơn tức giận, Ban lấy cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu vợ khiến anh Hiếu gục tại chỗ.

Thấy vợ nằm bất động, Ban cầm giao mổ lợn phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh rồi trút xuống hầm nước thải phi tang. Đôi dép của vợ đang đeo và quần áo, Ban mang vào lò đun nước sôi đốt cháy. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, khi trời gần sáng, Ban lên tầng hai căn nhà đánh thức con trai dạy và nói rằng mẹ đã bỏ nhà đi.



Đến khoảng 9h cùng ngày, Ban lấy Đến khoảng 9h cùng ngày, Ban lấy điện thoại chị Hiếu nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Lệ Hồng (bạn thân chị Hiếu) rằng: “Hiếu lấy của Ban 350 triệu dồng để trốn đi cùng người yêu sang Canada”. Để đánh lác hướng, một tuần sau hắn đến Công an xã Vĩnh Lương trình báo việc chị Hiếu mất tích.

Những phần thi thể của chị Hiếu được tìm thấy ở dưới hố nước thải

Sau khi bỏ đi với lý do tìm vợ và nhân tình, ngày 15/12/2009, Ban liên lạc với Trần Văn Chung thì được biết tin con tria đầu lòng ốm do suy ho hấp nên hắn nghĩ do mùi tử khi của vợ ở dưới hầm nên con trai mắc bệnh. Ngay lập tức, Ban nhờ Chung mua xi măng về lập kín cửa thông hầm rút.

Với những tội ác tầy trời của mình, Ban bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Khánh Hòa vào ngày 23/6/2010. HĐXX tuyên án tử hình đối với Ban. Tuy nhiên, cho rằng, bản án này quá nặng nên Ban đã xin giảm nhẹ hình phạt và được cấp phúc thẩm đồng ý.

Tại phiên xử phúc thẩm ngày 20/9/2010 tại Đà Nẵng. ĐXX tuyên giảm án từ tử hình xuống chung thân đối với Trần Văn Ban. Những người dự khán trong phiên xét xử cho rằng, hiếm có vụ án nào để lại nỗi căm phẫn tột cùng trong dư luận như vụ án này.

