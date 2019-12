Bị bạn trai 'bạo hành' tinh thần vì không còn trinh trắng, cô gái uống thuốc ngủ rồi tự tử

Cô Bao Li (22 tuổi) là sinh viên năm cuối ngành luật của trường Đại học Bắc Kinh. Cô và bạn trai học cùng một lớ và hẹn hò với nhau được 1 năm nay. Tuy nhiên, trong thời gian yêu đương, Mou Linhan luôn có những câu nói làm nhục khi biết cô không còn trinh trắng. Anh ta nhiều lần mỉa mai, chà đạp danh dự Bao Li, khiến tinh thần cô ngày càng tụt dốc nghiêm trọng.

Phẫn nộ hơn, anh chàng này đã là cô gái tội nghiệp có bầu, rồi bắt đi phá thai, triệt sản. Trên tờ Southern Weekend đưa tin, Mou bắt bạn gái phải xăm dòng chữ “Tôi là con chó của Mou Linhan” lên người, và gọi anh ta là “ông chủ” trước mặt người khác. Không những thế, Mou còn chụp ảnh nude của bạn gái và dọa sẽ tung lên mạng nếu cô bỏ hắn.

Sau những lần "bạo hành" tinh thần của gã bạn trai tồi tệ, Bao chọn cách kết liễu cuộc đời

Hồi tháng 6 vừa qua, cô gái đã tìm cách tự tử bằng hình thức cắt cổ tay, nhưng bất thành. Cho đên hôm 9/10, cô uống thuốc ngủ tự tử và qua đời. Người ta phát hiện dòng tin nhắn cuối cùng mà cô gái gửi cho Mou: “Khi em gặp anh, em là một Ngôi Sao thật sáng, nhưng giờ thì em chỉ là một cọng rác… Hôm nay em muốn gửi tới anh lời xin lỗi.”

Cái chết bi thương của Bao khiến cộng đồng mạng thương xót và thêm căm phẫn chàng trai kia. Đau lòng hơn, trước cái chết của bạn gái, Mou nói với phóng viên, bản thân không nghĩ mình là người bạo hành bạn gái tới chết.

“Tôi không thể nói tôi không có liên quan gì tới việc Bao tự tử. Cô ấy là bạn gái của tôi và tôi đã không quan tâm nhiều tới cô ấy. Là bạn trai, tôi phải chịu những trách nhiệm nhất định”, Mou trả lời.

Được biết, cảnh sát đã thẩm vấn anh ta và vụ việc cũng đã khép lại.

Minh Tú (t/h)