Bị bắt giữ, đòi tiền vì nghi chơi bạc bịp, nhóm thanh niên đến Công an cầu cứu

Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai ) đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng Thân Trọng Dũng (43 tuổi, ngụ tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cùng đồng phạm để điều tra về tội Cướp tài sản theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 13/4, Thân Trọng Dũng tổ chức đánh bạc ăn tiền tại nhà riêng ở xã Long Thọ. Cùng tham gia đánh bạc còn có Nguyễn Văn Luân (29 tuổi), Hoàng Minh Kiên (30 tuổi), Lê Ngọc Trọng (34 tuổi), Tô Thanh Lượng (37 tuổi), Nguyễn Trọng Khương (29 tuổi) và Nguyên, Mai, Hùng (chưa rõ lai lịch).

Nơi các đối tượng đánh bạc

Mới đầu nhóm này chơi bài rất vui vẻ nhưng khoảng 30 phút sau Khương và Hùng phát hiện nhóm của Lượng, Trọng, Nguyên gian lận, ăn hết tiền nên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Trọng và Lượng bỏ chạy thì bị Dũng, Khương, Hùng, Luân đuổi theo bắt giữ để lấy lại số tiền thua bạc trước đó.

Chưa dừng lại, nhóm của Khương còn “áp giải” Trọng, Lượng, Nguyên đến phòng trọ của Luân ở gần đó để giam giữ. Nhóm của Khương đã lấy hơn 30 triệu đồng của nhóm Lượng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Nhận được tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch vào cuộc điều tra và lệnh bắt khẩn cấp đối với Dũng, Luân, Kiên về các hành vi cướp tài sản, đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật, không tố giác tội phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

