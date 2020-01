Bị bắt quả tang ngoại tình ngay đầu năm mới, chồng bênh bồ nhí, thẳng tay đánh đập vợ

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho là ghi lại cảnh người vợ bắt tận tay chồng mình ngoại tình ngay mùng 1/1 khiến cư dân mạng xôn xao. Đáng chú ý, thái độ dửng dưng cũng như cách thẳng tay đánh vợ của gã chồng bội bạc khiến nhiều người tỏ ra bức xúc.

Trưa 1/1, tài khoản tên B.P.L. chia sẻ nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hai người được cho là vợ chồng đứng cãi chửi, giằng co nhau trong một căn ngõ nhỏ. Tài khoản này cũng chia sẻ thêm:"Biến ngay xóm nhà em vừa xong. Chắc nay mùng 1 Tết dương, anh chồng được nghỉ ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ lên quẩy với bồ. Cô bồ thuê nhà trọ ở xóm nhà em.

Chị vợ với mẹ chồng rình đi theo. Đến ngõ gọi thêm bà dì, bà dì đang đi chợ phóng vội về. Vừa vào tới nơi thì anh chồng phi ra đánh vợ không cho vợ vào đánh bồ. Chị vợ bảo "tao vào đánh nó" thì anh chồng quát ''mày đánh nó thì tao đánh mày''.

Chị vợ giờ 2 đứa. Đứa nhỏ nhất mới có vài tháng tuổi. Chị bồ kia cũng có 2 đứa con rồi. Loại chồng này bỏ luôn chứ luyến tiếc gì''.

Theo đoạn clip, sau khi bắt quả tang chồng đến nhà nhân tình, người vợ mặc áo dài tay màu hồng cùng hai người phụ nữ đứng tuổi khác đến gần chất vấn, "Hai đứa con nhỏ ở nhà kia kìa". Tuy nhiên, gã chồng tỏ ra không hề nao núng, đứng chống tay cãi nhau với người vợ ngay trong ngõ. Bức xúc vì chồng đi ngoại tình, người vợ uất ức nói:"Mày không đánh tao thì để tao đánh con bé kia" và lao vào trong ngõ tìm cô nhân tình để đánh ghen . Lúc này, gã chồng mới chịu phản ứng, chạy theo kéo người vợ lại và cầm điếu cày, túm áo dọa nạt người vợ từng đầu ấp tay gối của mình. Gã chồng còn lớn tiếng hô: "Mày đánh nó hộ tao cái!" để đe nẹt người vợ.

Sau đó, tỏ ra phẫn uất trước hành động của người chồng, chị vợ quyết định xông vào phòng tìm cô nhân tình. Thế nhưng, gã chồng đã nhanh tay ngăn cản, thậm chí còn xuống tay túm tóc, ra tay đánh người vợ tới tấp. Lúc này, hai người đi cùng (được cho là mẹ chồng và dì) vội vã lao vào ngăn cản gã chồng vũ phu.

Trong một đoạn clip khác, một người phụ nữ tóc ngắn (được cho là cô nhân tình) đã có hành động kì lạ khiến người xem chú ý. Thấy gã chồng ra tay đánh vợ, cô này lập tức xen vào và... ngăn cản, đánh lại gã chồng, thậm chí còn xua tay đuổi gã chồng lăng nhăng đi.

Ngay sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng lập tức bàn tán và lên tiếng chỉ trích hành động ngoại tình của người chồng. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ dửng dưng, coi thường của người chồng và phê phán cô "tuesday" nhân tình phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Vụ việc được cho là diễn ra tại Hải Phòng , hiện vẫn đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Chi Nguyễn (t/h)