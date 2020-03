Bị bắt vì khạc nhổ nơi công cộng, người phụ nữ nhổ thẳng nước bọt vào mặt cảnh sát

Theo Asiaone, một người phụ nữ Trung Quốc đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm thứ Năm (ngày 19/3) do hành vi nhổ nước bọt vào phương tiện công cộng. Được biết, ngày xảy ra vụ việc, người phụ nữ này đã bắt chuyến xe bus từ Bangkok đến Saraburi, trước khi bắt tàu quay lại Bangkok và tiếp tục nhổ nước bọt.

Hành vi "thiếu đạo đức" của người phụ nữ đã bị một người nhìn thấy, sau đó chụp lại rồi cảnh báo trên mạng xã hội . Sau khi tiếp nhận phản ánh, ngay khi xe bus đến nhà ga Đội ngũ Y tế Công cộng tại Thái Lan đã cố gắng đưa người này đi xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, người phụ nữ từ chối hợp tác, đưa ra lý do chỉ ở lại nước này trong vài ngày rồi bỏ đi.

Cuối cùng, lực lượng chức năng phải khống chế, ấn người này xuống đất và bịt miệng lại.



Tuy nhiên, trong một chuyến tàu trở về Bangkok, người phụ nữ lại tiếp tục nhổ nước bọt vào các vị trí nhạy cảm như tay vịn, ghế ngồi và cửa sổ. Lần này, chính quyền thành phố Bangkok quyết định bắt giữ người phụ nữ này. Hình ảnh được Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai công khai ghi lại và chia sẻ.



Khi bị bắt giữ, người phụ nữ đã chống trả rất quyết liệt, thậm chí còn nhổ nước bọt vào cảnh sát. Cuối cùng, lực lượng chức năng phải khống chế, ấn người này xuống đất và bịt miệng lại.



Theo kết quả điều tra, người phụ nữ này thường xuyên đi lang thang trong các phương tiện giao thông công cộng, lén lút khạc nhổ ra xung quanh, gây lo ngại cho các hành khách khác giữa bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội.



Trong thời điểm dịch COVID-19 lây lan toàn cần và diễn biến vô cùng căng thẳng, hành động cố tình khạc nhổ nước bọt nơi công cộng có thể khiến virus phát tán nhanh và bị nhiều người lên án dữ đội.

Mới ngày 22/2, cảnh sát Singapore đã tạm giữ và tiến hành điều tra 3 trẻ thành niên ở độ tuổi 15 vì hành vi nhổ nước bọt lên các nút bấm thang máy ở một trạm đường sắt. Nếu theo Mục 426 của Bộ luật Hình sự Singapore, 3 thiếu niên này có thể bị phạt tù đến 2 năm, xử phạt hành chính hoặc cả hai.

