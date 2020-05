Bị bắt vì tàng trữ ma túy, đối tượng xin hối lộ công an 100 triệu nhưng bất thành

Chiều 15/5, Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa chuyển giao cho Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy . Trước đó, vào tối ngày 13/5, Công an phường Tân an đã phát hiện đối tượng Phạm Anh Tuấn (30 tuổi, trọ tại 4/35 đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An) có biểu hiện bất thường nên đã khám xét bất ngờ nhà trọ của Tuấn. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 32 gói giấy bạc bên trong có chứa chứa hêrôin được đối tượng giấu kĩ trong đoạn ống nhựa quấn băng keo đen bên ngoài.

Đáng chú ý, khi bị bắt giữ, Tuấn ngỏ ý muốn hối lộ cho tổ công tác 100 triệu đồng hòng trốn tội. Tuy nhiên, các cán bộ tại Công an phường Tân An đã kiên quyết từ chối, cảnh cáo hành vi này của đối tượng và tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật . Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận mình là đối tượng nghiện ma túy, đã có 3 lần tiền ánvề tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Tuấn thwofng xuyên tới khu vực xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột để mua ma túy của một đối tượng chưa rõ lai lịch về để sử dụng.

Trước đó, vào ngày 8/11/2019, tổ công tác của đội 2 gồm 4 đồng chí là Đại úy Trần Việt Phương - Tổ trưởng, Thượng úy Hà Hải Sơn, Trung úy Uông Văn Điệp và Trung úy Tiêu Hà Tiến thực hiện nhiệm vụ TTKS, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thì phát hiện một chiếc xe Mazda 3 màu đỏ (BKS 30E-932.35) đang dừng ở làn đường khẩn cấp có biểu hiện lạ nên tới kiểm tra. Tổ công tác phát hiện trên xe có 2 đối tượng nữ, 1 đối tượng nam, trên xe có 1 cọc tiền và 1 cọc hình chữ nhật nghi ma túy.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm có 2 bánh heroin và một túi đựng khoảng 1 tỷ đồng. Đáng nói, khi các đối tượng bị bắt đã có ý đồ hối lộ tổ công tác toàn bộ số tiền trên xe (khoảng 1 tỷ), nếu thiếu sẽ gọi người nhà thu xếp mang đến. Còn số heroin trong xe thì xin lại và mong lực lượng chức năng bỏ qua. Tuy nhiên tổ công tác đã từ chối đề nghị và đưa các đối tượng về Công an phường Tân Long, TP. Thái Nguyên để tiếp tục điều tra.



Chi Nguyễn (t/h)