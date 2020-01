Bị cà khịa ngay trên thảm đỏ vì nghi là tiểu tam cặp kè với MC Quốc Bảo, Nam Em lên tiếng phản pháo

Ngày 10/1, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Nam Em bị một nữ ca sĩ liếc xéo ngay trên thảm đỏ sự kiện được lan truyền được lan truyền trên mạng xã hội . Đáng nói, sau khi clip được phát tán, nhiều người vào facebook cô gái kia chửi bới nhưng đáp lại, cô gái nổi đóa mỉa mai Nam Em là "liếc vậy còn nhẹ".

Pha "cà khịa" của nữ ca sĩ với Nam Em

Theo một số nguồn tin tiết lộ, người có hành động "cà khịa" Nam Em được cho chính là ca sĩ Bảo Trân - người được cho là vợ chưa cưới của nam VJ Quốc Bảo. Dù chưa chính thức làm đám cưới nhưng cả 2 đã chung sống với nhau như vợ chồng và có với nhau 1 bé gái rất dễ thương. Gia dình hai bên đều biết rõ mối quan hệ này, đặc biệt bố mẹ Quốc Bảo, hay đi ăn cùng con dâu và cháu nội.

Quốc Bảo và Bảo Trân chung sống với nhau như vợ chồng

Trong cả hai vẫn đang yêu thương nhau thì Bảo Trân phát hiện Quốc Bảo cặp kè qua đêm với Nam Em. Cô cho biết, kể từ sau một lần đi với Nam Em, Quốc Bảo có thái độ khác hẳn, không quan tâm đến vợ con.

Trong bối cảnh đó, Nam Em vô tư công khai yêu Quốc Bảo. Cô nàng thường khoe chụp hình tình tứ cùng chồng chưa cưới của Bảo Trân. Cả hai còn thường xuyên sánh đôi đi dự sự kiện và chính Nam Em luôn ỡm ờ úp mở khi có tin đồn.



Được biết, Bảo Trân cũng từng nhắn tin cho Nam Em yêu cầu người đẹp dừng việc phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Thậm chí, cô cũng yêu cầu Nam Em trong tối event hôm đó hãy cố gắng đừng chạm mặt nhau để không xảy ra những điều đáng tiếc bởi khả năng kiềm chế của cô là có giới hạn.



Một số nguồn tin có mặt tại sự kiện cho hay, Nam Em vẫn cố tình liên tục xuất hiện trước mặt Bảo Trân, thậm chí đứng gần với vẻ mặt bình thản và cười tươi rói, thi thoảng còn liếc mắt nhìn Bảo Trân cười. Do vậy, mới xảy ra sự việc như được ghi lại trong clip.

Nam Em khoe ảnh tình tứ với Quốc Bảo

Trong một diễn biến mới nhất, sau khi bị nữ ca sĩ Bảo đăng đàn tố là "tiểu tam", phá hoại mối quen hệ với Quốc Bảo, Nam Em đã chính thức lên tiếng về việc này.



Trên trang cá nhân, Nam Em viết: "Nam Em chỉ muốn chia sẻ một lần duy nhất như này. biết được nhiều chuyện không tốt.

Dòng trạng thái của Nam Em

1: Đã cắt đứt mối quan hệ với Bảo từ lâu vì biết được nhiều chuyện không tốt.



2. Không quen biết bạn Trân, nên Trân không được nhắc tên Nam Em dù trong bất cứ chuyện gì, nếu Nam Em có làm gì sai Pháp luật xin mời ra toà kiện Nam Em. Còn chuyện gia đình Trân tự giải quyết.

3. Yêu cầu bên phía Trân cư xử văn minh và không có thái độ vu khống hoặc tố cáo. Nếu tiếp tục vi phạm xin mời lên toà có pháp luật giải quyết.

4. Xin báo chí đưa tin khách quan và chính xác, không phải dựa vào thông tin một phía rồi đăng tải. Từ đầu tới cuối cứ nhắc đến Nam Em, kể lể tùm lum cũng từ một phía, nên coi lại động cơ giùm. Nam Em xin phép đừng đưa Nam Em vào câu chuyện này.

PS: Là phụ nữ đã khổ, nên xin đừng làm khổ nhau nữa".

Những tưởng sẽ nhận được sự ủng hộ từ các fan, thế nhưng sau khi chia sẻ dòng trạng thái đã có rất nhiều cộng đồng mạng để lại bình luận mỉa mai hay chỉ trích dưới bài đăng của Nam Em.

Có ý kiến cho rằng, Nam Em "đã từng" tức là đã xảy ra mối quan hệ đáng ngờ với Quốc Bảo. Vậy bây giờ không thể phủi sạch trách nhiệm.







Hà Ly (t/h)