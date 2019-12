Bị cáo Bùi Thị Kim Thu: `VKSND cáo buộc bị cáo tội không tố giác tội phạm là không đúng` 

Sáng nay (26/12), TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo liên quan đến vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại. Nạn nhân là Cao Mỹ Duyên, SN 1997, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Sau bà Kiều Thị Thùy Dung – đại diện VKSND tỉnh công bố xong cáo trạng, HĐXX đề nghị đưa 6 bị cáo vào phòng cách ly để tiến hành xét xử 3 bị cáo Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng và Bùi Thị Kim Thu.

Bị cáo Chương được đề nghị lên bục xét hỏi đầu tiên. Bị cáo Chương “chiếm sóng” nhiều nhất trong phiên xét xử sáng nay bởi bị cáo bất ngờ phản cung lời khai trước đó tại cơ quan điều tra . Sau đó, bị cáo Phạm Văn Dũng cũng chối quanh co nhưng khi VKS chất vấn, bị cáo cúi đầu nhận tội.

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu là người cuối cùng bước lên bục xét hỏi trong phiên xét xử sáng nay. So với thời điểm bị bắt, Bùi Thị Kim Thu có phần béo hơn, gương mặt tươi tỉnh hơn. Nhưng đứng trên bục xét hỏi, bị cáo tỏ ra khá run rẩy trả lời câu hỏi của HĐXX và VKS.

Bị cáo Thu khẳng định, VKSND cáo buộc bị cáo tội không tố giác tội phạm là không đúng. Bởi bị cáo không nhìn thấy các đối tượng phạm tội.

“Bị cáo là vợ của Bùi Văn Công. Bị cáo không quen biết với Dũng mà chỉ nghe chồng kể qua. VKS cáo buộc bị cáo là không đúng. Ngày 4/2, mọi người bắt cóc Duyên bị cáo không có mặt ở nhà. Lúc bị cáo về đến nhà thì không thấy ai cả. Bị cáo không chứng kiến việc các đối tượng hiếp dâm”, bị cáo Thu khai báo.

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu còn khai, từ ngày 4 – 6/2, chỉ có bị cáo và chồng là Bùi Văn Công ở căn nhà tại xã Thanh nưa, huyện Điện Biên (hiện trường vụ hiếp dâm).

Tuy nhiên, chủ tọa hỏi vặn rằng, những bị cáo khác đã khai báo rằng, đã nhìn thấy Thu chứng kiến toàn bộ hành vi hiếp dâm của họ, bị cáo nghĩ sao? Bùi Thị Kim Thu giọng run run trả lời, những lời khai đó hoàn toàn không đúng.

Đến đây, đại diện VKS đứng lên đề nghị bị cáo đưa ra chứng cứ chứng minh mình không nhìn thấy cảnh hiếp dâm của các bị cáo khác thì bị cáo Thu nói vòng vo, không cung cấp được chứng xứ nào hữu ích.

Công tố viên phân tích, Bùi Thị Kim Thu không được ra được thêm bằng chứng, chứng cứ nào để khẳng định mình vô tội. Do đó, VKS vẫn giữ nguyên cáo buộc của mình như đã trình bày trước đó.

Chủ tọa Phạm Văn Nam tiếp tục hỏi, bị cáo Dũng đã khai rằng đã nhìn thấy bị cáo đứng từ dưới bếp nhìn lên chứng kiến hành vi bị cáo Dũng hiếp dâm. HĐXX cho rằng, so với các tài liệu cơ quan điều tra chuyển sang, cáo trạng của VKS thì bị cáo Thu đang khai báo quanh co, chối tội.

Chủ tọa đề nghị, bị cáo lý giải về thời gian các bị cáo khác hiếp dâm nạn nhân Duyên, bị cáo đã làm gì, ở đâu? Lúc này, bị cáo Thu phân trần, có thể lúc bị cáo vắng nhà thì Phạm Văn Dũng và những người khác đã hiếp dâm nữ sinh Duyên.

Để chứng minh cho sự “vô tội” của mình, bị cáo Bùi Thị Kim Thu khai “cái gì đúng sự thật thì báo nhận còn không đúng bị cáo không nhận”.

Your browser does not support HTML5 video.

Chó nghiệp vụ được đưa đến để bảo vệ phiên xử

Xem thêm:

Thu Nga (t/h)