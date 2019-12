Vụ xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Bị cáo Cầm Văn Chương khai bị ép cung, đánh đập

Khi HĐXX tra hỏi truy tố về tội Hiếp dâm, bị cáo Chương khai nhận vào ngày 6/2/2019 (tức mùng 2 tết 2019) có mua ma túy của Toán và sử dụng luôn tại nhà Vì Văn Toán và bắt gặp Bùi Văn Công thì chào rồi ra về. Sau đó, bị cáo đi chúc Tết tại nhà Lực về, lại gặp vợ chồng Bùi Văn Công đi chúc tết về thì không vào nhà Công mà trở về, không thực hiện hành vi quan hệ với nạn nhân Cao Mỹ Duyên.



Tuy nhiên trước đó, tại cơ quan điều tra, Chương từng khai nhận sau khi đi chúc tết về có hiếp dâm nạn nhân, cáo trạng của VKSND tỉnh Điện Biên quy kết bị cáo Cầm Văn Chương về hành vi hiếp dâm nạn nhân Cao Mỹ Duyên 1 lần. Khi được HĐXX tra hỏi về và yêu cầu suy nghĩa kỹ về lời khai của mình, bị cáo Chương cho biết bản thân đã suy nghĩ rất nhiều về kết luận điều tra của cơ quan điều tra công an tỉnh Điện Biên và cáo trạng của VKSND tỉnh Điện biên, đề nghị VKS sẽ chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội. Do đó, Chương liên tục chối tội và mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ tội.

Lúc đầu Chương phủ nhận việc hiếp dâm nạn nhân và khẳng định mình bị hành hung, ép cung. Tuy nhiên sau đó đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Bị cáo Chương còn khai chỉ quen biết chứ không chơi thân với nhóm người bị truy tố ở trên, cũng không có mâu thuẫn với ai. Cầm Văn Chương còn bổ sung, lời khai trước đó của mình là do bị ép cung. Bị cáo cho biết hôm đầu tiên vào trại tạm giam, Chương đã bị đánh đập bằng dùi cui điện,



Khi nghe Chương nói bị ép cung, đại diện VKS đứng dậy phản bác, HĐXX cho rằng bị cáo chưa thành khẩn vì hai lời khai hoàn toàn không trùng khớp. Thế nhưng, khi HĐXX hỏi ai là người đánh đập và ép cung, Chương trả lời là không. Chương nói, bản thân không nhớ tên điều tra viên nhưng cam đoan về những lời khai của mình tại tòa hôm nay



Các bị cáo được dẫn giải đến phiên xét xử.