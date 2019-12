Bị cáo Hoàng Duy Quang: Ký thẩm định gia trị AVG để lấy tiền hoa hồng “mua sữa cho con”

Khoảng 10h, HĐXX tại TAND TP Hà Nội chuyển sang xét hỏi bị cáo Hoàng Duy Quang (thẩm định viên của AMAX). Đứng trước bục xét hỏi, bị cáo Quang khai nhận đã tham gia ký các giấy tờ sau: Báo cáo xác định giá trị Doanh nghiệp AVG số 256 ngày 05/8/2015; Ký Chứng thư thẩm định giá số 256/TĐG-CT-AMAX ngày 05/8/2015, mục đích thẩm định giá làm căn cứ xem xét để quyết định việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, dùng phương pháp tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp AVG là 16.565 tỷ đồng.

Trong quá trình thẩm định giá trị doanh nghiệp đã vi phạm Quyết định 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008; Quyết định số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính về thẩm định giá doanh nghiệp nhưng bị cáo vẫn hạ bút ký Chứng nhận thẩm định giá và Báo cáo xác định giá trị AVG không đúng với giá trị thực tế để cung cáp cho Mobifone làm căn cứ đàm phán mua cổ phần cảu AVG gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Bên cạnh đó, bị cáo Quang cũng khai nhận, bản thân là người tìm mối để AMAX ký hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp AVG với Mobifone với mục đích hưởng 10% giá trị hợp đồng. Dù vậy, Quang không tham gia thẩm định giá trị doanh nghiệp nhưng vẫn ký với tư cách là Thẩm định viên trong Chứng thư và Báo cáo xác định giá trị AVG để được hưởng thêm 5% giá trị hợp đồng nữa.

Bị cáo Hoàng Duy Quang

Theo điều tra, Mobifone đã thanh toán cho AMAX 440 triệu đồng tiền thẩm định theo đúng hợp đồng đã ký kết trước đó. Trong đó, Quang hưởng lợi 60 triệu đồng tiền hoa hồng, nộp thuế thu nhập cá nhân 6 triệu nên còn 54 triệu đồng. Số tiền này, Quang sử dụng vào mục đích cá nhân.

Chủ tọa hỏi “căn cứ vào đâu để quyết định ký báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp 16 tỷ đồng”, Quang trả lời “do bị cáo kém hiểu biết, trước đó căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ thủ tục do đồng nghiệp đưa cho bị cáo xem xét. Đến nay, bị cáo thấy hành vi của mình như vậy là hoàn toàn sai trái”.

Cũng theo bị cáo Quang, mục đích ký thẩm định giá trị AVG là để lấy tiền hoa hồng “mua sữa cho con”. Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo Quang đã nộp 54 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra

Cũng trong buổi sáng hôm nay, HĐXX đã tiến hành xét hỏi một số bị cáo, người liên quan khác như bà Phan Thị Hoa Mai (thanh viên HĐTV Mobifone); bị cáo Hồ Tuấn (Thành viên HĐTV MobiFone, Phó Tổng giám đốc); bị cáo Phạm Thị Phương Anh (là Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, kế toán MobiFone; Tổ trưởng Tổ giúp việc; Tổ trưởng Tổ đàm phán)…

