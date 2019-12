Bị cáo Lường Văn Lả: Giấu xác nạn nhân, giả vờ phát hiện thi thể báo gia đình “có khi còn được tiền`

Bên cạnh đó, Lường Văn Lả khai nhận, Bùi Văn Công chính là người đầu tiên thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân vào khoảng 9h vào đêm 30 Tết; cũng chính Công là người trực tiếp thực hiện hành vi sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên vài ngày sau đó.



Lường Văn Lả trong phần xét hỏi tại tòa.

Theo lời khai của bị cáo, trước đó Công có đến nhà Lả để nhờ chút việc vào sáng 29 Tết. Đến chiều, Lả đến nhà Công và gặp Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng. Tại đây, Công nói được Vì Văn Toán nhờ đi bắt bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân Cao Mỹ Duyên) để đòi 300 triệu tiền nợ sau khi mua bán ma túy. Tiếp đến, cả nhóm họp lại để lên kế hoạch bắt cóc.



Khi Duyên chở gà đến điểm hẹn vào tối 4/2 dương lịch (tức tối 30 Tết), Công cùng đồng bọn dùng côn nhị khúc siết cổ nạn nhân, mang về nhà Công. Bị cáo Lả khai, 3 ngày sau đó trừ Toán và Thu thì mình cùng 6 bị cáo khác đã thay nhau hiếp dâm Duyên nhiều lần. Đến sáng 7/2 dương lịch, thấy Duyên đã yếu nên cả đám khiêng nạn nhân ra sau, Công tiếp tục dùng côn nhị khúc siết cổ Duyên đến chết.



Bị cáo Lả khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Lả khai nhận trước HĐXX, Công và Toán sau khi giấu xác nạn nhân dặn họ cứ ăn Tết bình thường, công an hỏi cũng không được nói. Nếu như có ai đó bị bắt thì người đó chịu, không được khai ra người khác. Thậm chí, Công còn bảo Thu giả vờ lên chỗ giấu xác, ra vẻ tình cờ phát hiện thi thể Duyên, đến khi báo cho người nhà "có khi lại được tiền".



Your browser does not support HTML5 video.

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên xét xử