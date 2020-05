Bị cáo Nguyễn Văn Hiến: Cấp dưới hiểu sai ý lãnh đạo Bộ dẫn đến tham ưu sai khiến bị cáo hiểu sai

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18/5, cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến thừa nhận mình đã có sai phạm như cơ quan tố tụng cáo buộc. Bị cáo cho biết, do cấp dưới hiểu sai ý lãnh đạo bộ dẫn đến tham ưu sai, bị cáo cũng hiểu sai.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3 điều 360 Bộ luật Hình sự. Sai phạm của bị cáo Hiến cùng đồng phạm đã khiến Quân chủng Hải quân (QCHQ) mất quyền quản lý, sử dụng ba khu đất số 2, số 7-9 và số 9-11 trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM trong vòng 49 năm, gây thiệt hại 939 tỷ đồng.

Tại phiên xử ngày 18/5, cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã thừa nhận đã có sai phạm như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai, việc đưa 3 khu đất trên sang làm kinh tế xuất phát từ 2 lý do. Thời điểm đó, TP.HCM có đề nghị chỉnh trang đô thị, bao gồm cả khu đất của QCHQ. Nắm bắt chủ trương, Công ty Hải Thành đã đề xuất với quân chủng về việc này. Ngoài ra, QCHQ cũng muốn nâng cao đời sống cho quân nhân, bởi thực tế đời sống anh em rất kham khổ.

Trong quá trình thực hiện, bị cáo đã ký các tờ trình xin chủ trương khai thác 3 khu đất gửi lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Trong đó có việc điều chỉnh vị trí đóng quân, chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang đất doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế.

Tại phiên xử, HĐXX cho biết, các tờ trình bị cáo nêu đều được lãnh đạo Bộ Quốc phòng xem xét, phê chuẩn và có chỉ đạo. Trong đó, lãnh đạo bộ nhấn mạnh việc khai thác các dự án chỉ được tiến hành khi QCHQ đã hoàn thành các thủ tục về quản lý, khai thác ba khu đất sang làm kinh tế theo đúng quy định nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng tới quốc phòng, không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến cho rằng, thuộc cấp đã hiểu sai ý của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, từ đó dẫn đến việc tham mưu sai, khiến bị cáo hiểu sai. Thời điểm triển khai dự án, ông chỉ nghĩ là hợp đồng liên doanh, giao khoán liên doanh chứ không phải cho thuê đất, trong hợp đồng cũng không có bất cứ từ nào là “thuê đất”.

Bị cáo Hiến còn khai, có được phía Công ty Hải Thành báo cáo về năng lực cả các đối tác, bao gồm cả Công ty Yên Khánh. Song ông không thể nắm bắt được năng lực thực tế của những công ty này ra sao mà hoàn toàn tin tưởng vào Công ty Hải Thành. Đến nay, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận ra những báo cáo của Công ty Hải Thành đã khiến mình hiểu sai về năng lực của đối tác.

Khi HĐXX hỏi thấy có trách nhiệm gì để xảy ra các sai phạm trong vụ án, cưu đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhận mình đã có khuyết điểm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình thiếu sát sao, quyết liệt.

“Tôi đã ra mệnh lệnh kiểm tra, đã họp Bộ tư lệnh phân công công tác triển khai các nhiệm vụ của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng nhưng không truy đến cùng. Nếu sát sao, quyết liệt hơn nữa cũng có thể phát hiện sai sót…”, bị cáo nói.

Your browser does not support HTML5 video.

Sức khoẻ yếu, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến ngồi khai báo tại toà

Nga Đỗ (t/h)