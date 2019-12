Bị cáo Vì Văn Toán: Công đi chơi Tết về vào nhà khoe “bọn tao hiếp cái Duyên rồi”

Trả lời HĐXX, bị cáo Vì Văn Toán tỏ ra thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân cũng như đồng bọn.



Hôm sau, khi Toán và Vương Văn Hùng đến nhà Công thì Công bảo: “Nếu bắt bà Hiền không ai trả tiền, phải bắt con bà mới có thể gây sức ép”. Sau đó, cả nhóm bàn bạc, lên kế hoạch bắt cóc Duyên.



Khi Duyên chở gà đến điểm hẹn vào tối 4/2 dương lịch (tức tối 30 Tết), Công cùng đồng bọn dùng côn nhị khúc siết cổ nạn nhân, mang về nhà Công. Đến ngày mùng 2 Tết âm lịch, Bùi Văn Công đi chơi tết về vào nhà Toán và bảo: “bọn tao hiếp cái Duyên rồi. Bọn tao hiếp nó yếu lắm rồi, tình hình chú lên xem”.



Toán cho biết, khi lên nhà Công khoảng 11 giờ đêm thì thấy Cao Mỹ Duyên đã rất yếu. Mấy người hỏi “làm thế nào” thì Công tỏ ra trấn định nói “tí giải quyết”. Khi bị cáo Nhiệm nói “đưa đi cấp cứu”, Công gạt ngay và bảo “thế không khác gì báo công an”. Sau đó Công và Hùng đưa tay lên cổ ám hiệu hành động “giết chết”.



Bên cạnh đó, Toán cũng khẳng định Bùi Văn Công là người tích cực tham gia vụ án nhất, cũng là người trực tiếp dùng côn sát hại nạn nhân Duyên. Đồng thời, Toán khẳng định bị cáo Bùi Thị Kim Thu cũng tận mắt chứng kiến việc Công sát hại nạn nhân.



Suốt phiên xét xử hôm qua, Bùi Văn Công chối tội