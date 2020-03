Bị công an bắt quả tang khi đang dùng dao trấn lột 200.000 đồng của người buôn gà

Ngày 1/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Trương Hùng Cường (SN1989, trú tại thôn Yên Vân, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa) về hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, đơn vị nhận được tin báo về việc thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ chặn xe cưỡng đoạt tài sản tại địa bàn xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa. Sau thời gian xác minh, lực lượng trinh sát đã xác định được đối tượng khả nghi là Trương Hùng Cường.

Sau quá trình theo dõi, đến ngày 28/2, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Minh Hóa phối hợp Công an xã Hóa Tiến tổ chức mật phục đối tượng.



Khoảng 21h cùng ngày, Cường điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota loại 16 chỗ mang BKS 60C-0495 dừng đỗ bên đường liên thôn ở xã Hóa Tiến. Biết trước Cùng đỗ xe với mục đích chặn các xe tải, đe dọa lấy tiền nên các trinh sát tổ chức bám sát, chờ thời cơ bắt quả tang.

Đến khoảng 22h, xe ô tô chở gà mang BKS 73C-105.17 do anh Trần Bảo Sa (trú xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa) điều khiển đi qua đoạn đường trên thì bị xe của Cường chặn đứng.



Sau đó, Cường uy hiếp, bắt tài xế xuống xe nói chuyện và yêu cầu đưa tiền. Khi anh Sa xuống đường xin cho xe đi qua thì Cường chửi bới, đe dọa. Không dừng lại, Cường chạy lại xe của mình lấy dao dài khoảng 40cm và dọa giết nếu tài xế Sa nếu không đưa tiền.



Vì quá sợ hãi, anh Sa đã buộc phải đưa số tiền 200.000 đồng cho Cường. Đúng lúc này, lực lượng công an ập vào bắt quả tang.



Qua khám xét xe ô tô do Cường điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 2 viên nén dạng thuốc tân dược màu hồng. Cường khai nhận đó là ma túy tổng hợp do mình cất giấu để sử dụng.

