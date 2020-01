Kinh hoàng gã biến thái cho tinh dịch, thuốc kích dục... vào đồ uống 'người thương' vị bị cự tuyệt

Theo thông tin từ Dispatch, tháng 6/2019 vừa qua tòa án ở tỉnh Busan ( Hàn Quốc ) đã tiến hành xử phạt gã đàn ông họ Kim với tội danh nhiều lần "đầu độc" đồ uống của 1 cô gái (gọi là A) trong suốt 10 tháng.

Theo thông tin ban đầu, Kim và A cùng theo học một trường đại học có tiếng ở Busan. Trót cảm nắng đối phương nên tháng 4/2018, Kim có hẹn A để thổ lộ tình cảm nhưng bị từ chối. Cứ tưởng thế là xong, tuy nhiên gã đàn ông này không chấp nhận mình bị cự tuyệt, hắn bắt đầu lên kế hoạch báo thù A.



Như kế hoạch định ra, Kim đã lén cho tinh dịch, nước bọt có đờm vào cà phê của A. Lần khác, hắn cho thuốc đại tràng, thậm chí là thuốc kích dục vào đồ uống nạn nhân. Không những thế, gã biến thái còn trét các loại dung dịch trên vào bàn chải, son môi... của A. Tổng cộng, Kim đã thực hiện hành vi ghê tởm này 54 lần trong 10 tháng ròng rã mà nạn nhân không hề hay biết.

Kinh khủng hơn, A vẫn vô tư uống cà phê Kim đưa, thoải mái sử dụng vật dụng cá nhân mà không nghi ngờ gì. Điều này khiến gã biến thái vô cùng hài lòng và phấn khích.





Tháng 10/2018, khi cả hai có hội thảo khoa học ở đảo Jeju, lợi dụng ở ngay phòng bên Kim đã lẻn vào ăn cắp đồ lót của A. Không những thế, hắn ta còn ăn trộm cả laptop và máy tính bảng của nạn nhân. Kim tự tiện đăng nhập laptop, ngắm ảnh riêng tư của A và tưởng tượng đến những ý nghĩa đồi trụy . Nhìn ảnh A không kiểm soát được cơ thể, Kim càng thêm thỏa mãn dục vọng của mình.

Mọi chuyện có lẽ còn lâu mới được phơi bày nếu như Kim không có thói quen ghi chép mọi việc cẩn thận trong nhật ký. Một lần nọ, tình cờ xem được nhật ký của Kim, một người đồng nghiệp đã vô cùng hoảng sợ liền báo cảnh sát.



Hành động của Kim vô cùng đáng ghê tởm, vi phạm luật riêng tư, cá nhân một cách trầm trọng. Tuy nhiên, tòa án vẫn chấp nhận giảm án cho gã từ 4 năm xuống còn 3 năm tù giam.



Thùy Nguyễn