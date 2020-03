Bị 'đàn chị' đánh đập dã man, nữ sinh quỳ gối xin thầy giáo không báo với nhà trường

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi cảnh một nữ sinh bị đánh đập dã man.

Theo nội dung trong clip, cô gái mặc quần áo đen liên tục chửi bới tục tĩu và có các hành động nắm tóc, đá, đạp liên tục vào người và mặt nữ sinh đeo cặp.

Sự việc xảy ra khi xung quanh có nhiều người đi đường và học sinh chứng kiến, tuy nhiên không có ai can ngăn ngay cả khi cô gái hung hãn dùng cả ghế đánh vào đầu nữ sinh. Không một ai bảo vệ, cũng không thể kháng cự, nữ sinh áo trắng chỉ biết ôm mặt khóc.

Ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội, clip ghi lại sự việc trên đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, sự việc trong đoạn clip trên xảy ra từ chiều tối ngày 19/12/2019 tại một vỉa hè trên đường đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cả nữ sinh và cô gái áo đen trong clip đều là học sinh của trường THPT Lê Hồng Phong (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa).



Đáng chú ý, tuy sự việc xảy ra đã lâu nhưng Ban giám hiệu nhà trường chỉ biết sự việc khi clip lan truyền trên mạng vào chiều 5/3. Nguyên nhân là vì các học sinh và giáo viên chủ nhiệm của những em này đã "che dấu" sự việc.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Hải - Hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong cho biết, ngau sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, Ban giám hiệu đã mời giáo viên chủ nhiệm của cả hai nữ sinh lên tường trình sự việc.



Người hành hung được xác định học sinh lớp 12, còn nữ sinh bị đánh học lớp 10. Nữ sinh bị đánh đã xin giáo viên chủ nhiệm không báo cáo sự việc lên nhà trường.

"Em bị đánh quỳ xuống xin thầy không báo với nhà trường. Chắc em ấy sợ bị kỷ luật", ông Hải nói với PV Tri Thức Trực Tuyến.

Cũng theo ông Hải, cha mẹ cũng nữ sinh cũng không biết chuyện con gái bị hành hung. Nữ sinh này cũng vừa chuyển trường vào Nghệ An hôm 15/1 vừa qua.

Còn về nữ sinh hành hung "đàn em" trong trường, khi bị phát hiện, em này cũng đã báo cáo với cô chủ nhiệm và hứa không tái phạm nữ. Sau đó 2 giáo viêm chủ nhiệm đã cho các em hòa giải mà không báo cáo sự việc với Ban giám hiệu.

"Các thầy cô chắc vì bệnh thành tích, không muốn ảnh hưởng đến lớp mình nên mới không báo cáo và xử lý vội. Làm như vậy là không chấp nhận được", ông Hải nói.

Được biết, trong ngày 6/3, nhà trường sẽ tiếp tục họp làm rõ nguyên nhân sự việc và tiến hành các bước để kỷ luật cả học sinh và các giáo viên có liên quan. Trước mắt nhà trường đã yêu cầu 2 giáo viên của trường làm tường trình, kiểm điểm về việc che giấu chuyện nữ sinh bị đánh.

Kiều Đỗ (t/h)