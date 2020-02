Bị dân tố 'hét' khẩu trang giá 200 ngàn, công ty dược bị phạt 50 triệu đồng

Báo Người lao động đưa tin, ngày 10/2, ông Nguyễn Duy Thành, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thừa Thiên - Huế, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dược phẩm Hồng Lan có địa chỉ trên đường Lê Thánh Tôn (TP Huế) về hành vi Lợi dụng điều kiện bất thường định giá bán hàng hóa bất hợp lý.

Người dân phản ánh nhà thuốc Hồng Lan (TP Huế) bán 1 hộp khẩu trang 50 cái với giá 200.000 đồng. Video: Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Trước đó, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 31/1 nhận được phản ánh của người dân về việc cửa hàng của công ty Hồng Lan bán khẩu trang với giá cao trái phép.



Theo đó, một người dân đã đến một nhà thuốc thuộc hệ thống của doanh nghiệp này trên đường Bến Nghé (TP Huế) và hỏi mua khẩu trang. Nhân viên quầy thuốc đưa ra giá một hộp khẩu trang và bán với giá 200.000 đồng. Trong khi đó, người này cho rằng loại khẩu trang này chỉ khoảng 22.000-25.000 đồng/hộp và việc bán giá cao gấp 10 lần là không hợp lý.

Nhân viên bán hàng nói hộp khẩu trang có giá 200.000 ngàn. Ảnh chụp màn hình

Vị khách hàng đã quay lại toàn bộ nội dung cuộc hội thoại với nhân viên bán hàng của tiệm thuốc và phản ánh đến cơ quan chức năng hôm 31/1. Được biết, ngay trong tối cùng ngày, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành làm việc với cơ sở nêu trên.



Công ty này bị xử phạt số tiền 50 triệu đồng, đồng thời phải nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 400.000 đồng thu lợi bất chính do định giá hàng hóa bất hợp lý.



Quyết định xử phạt trên áp dụng theo khoản 1, điều 17 và điểm a, khoản 5, điều 3 của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Trước tình hình dịch bệnh Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang diễn biến ngày càng phức tạp, Chính phủ chỉ đạo các cơ sở sản xuất tăng cường sản xuất khẩu trang, phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân.



Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, bán phá giá, tạo nên "cơn sốt" khẩu trang khắp cả nước.



Đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử lý 3 vụ việc liên quan đến doanh nghiệp nâng giá khẩu trang trái phép với số tiền xử phạt trên 51 triệu đồng, ngoài ra đang xử lý 2 vụ khác liên quan đến mặt hàng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn.

