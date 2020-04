Bị đồn `dựa hơi` Jack để nổi tiếng, Khánh Vân bức xúc xóa hết ảnh chụp cùng thân mật

Sau khi xuất hiện trong MV "Là 1 Thằng Con Trai", Jack cùng Khánh Vân đã trở thành những người bạn thân thiết và thường tương tác với nhau trên mạng xã hội . Gần đây nhất, vào dịp sinh nhật Jack, Khánh Vân đã đăng bài chúc mừng sinh nhật cùng loạt ảnh khoách tay thân mật ngọt ngào với chàng ca sĩ này. Cô cùng thường đăng story, hình ảnh hậu trường MV chụp chung với Jack, chứng tỏ tình bạn khăng khít của cả hai. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại nói lời "khó nghe", cho rằng Khánh Vân đang "dựa hơi" Jack và cố tỏ vẻ thân thiết để tạo sự chú ý.

Sau đó, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện Khánh Vân đã mạnh tay xóa sạch những hình ảnh chụp chung với Jack trên tất cả các tài khoản mạng xã hội. Sau đó, nàng Trà Long 'Mắt Biếc' đã đăng tải bức tâm thư đầy tâm trạng.

"Tôi là một đứa yêu sự giản dị và bình yên nên đâm ra con người tôi cũng rất đơn giản. Tôi tự thấy là tôi rất siêng cập nhật cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh vì tôi nghĩ có những khoảng khắc có thể lúc đó không là gì nhưng sau này sẽ là kỷ niệm. Tôi không có nhiều bạn bè và tất cả những mối quan hệ thân thiết, cũ hay mới tôi đều rất trân trọng. Và đặc biệt, những mối quan hệ có 'mục đích' thì sẽ không bao giờ được bền lâu, điều này ai cũng biết".

Cô cũng thẳng thắn lên tiếng về những lời đồn "dựa hơi" người khác để nổi tiếng: ""Mục đích duy nhất trong các mối quan hệ của tôi là tôn trọng và quý mến lẫn nhau. Xin mọi người đừng phức tạp hoá hoặc thị phi hoá cuộc sống của tôi. Nổi tiếng quá cũng làm gì, vì sau này tôi cũng trở thành một bà già về vườn trồng rau, nuôi cá và sống cuộc sống thật chill, kiếm tiền đủ lo cho bố mẹ là được".

Trước đó, Trà Long cũng từng chia sẻ một hình ảnh với caption đầy ẩn ý: "Ăn! Nhai! Rồi nuốt đi! Nuốt trôi hết mấy cái ấm ức đi!". Dòng trạng thái này khiến nhiều người cho rằng cô đang phải chịu quá nhiều áp lực sau khi chia sẻ hình ảnh chụp với Jack trên MXH. Nổi lên từ vai diễn Trà Long trong bộ phim " Mắt biếc ", Khánh Vân nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên đây là lần hiếm hoi cô nàng tỏ thái độ bức xúc trên mạng xã hội như vậy.

Việc người hâm mộ của Jack cảm thấy khó chịu khi thần tượng quấn quít vui vẻ với đồng nghiệp khác giới không quá lạ. Dù vậy, việc phản ứng có phần gay gắt như thế sẽ khiến Jack hẳn sẽ rất khó xử, thậm chí trong tương lai, anh chàng khó có thể mời diễn viên nữ nào can đảm đóng chung MV nữa.

Chi Nguyễn (t/h)