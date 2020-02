Bị đưa đến bệnh viện lúc sáng sớm, cô gái mắc COVID-19 nhổ nước bọt và chửi mắng nhân viên y tế

Cồng đồng mạng Hàn Quốc đang dậy sóng trước vụ việc một cô gái khoảng 20 tuổi được xác nhận mắc virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tỏ thái độ gay gắt với nhân viên y tế khi được đưa đi cách ly.

Theo trang Naver, nguồn tin từ một quan chức thành phố Daegu cho biết: "B (tên tạm gọi cho nữ bệnh nhân) được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới vào ngày 25/2. Khoảng 3 giờ sáng ngày 28/2, nhân viên y tế đã đưa cô gái này chuyển đến trung tâm y tế Daegu. Đáng nói, người này đã nhổ nước bọt vào một nhân viên y tế 44 tuổi.

Chưa dừng lại, cô gái này còn mắng chửi cô ấy và một y tá khác vì đã đánh thức mình dậy vào sáng sớm để đưa đến bệnh viên bằng xe cứu thương.

Nhân viên y tế ở Vũ Hán, Trung Quốc cưỡng chế đưa người bệnh đi cách ly



Ngay sau sự việc, nhân viên y tế bị nhổ nước bọt đã được cách ly và được kiểm tra xem xem có bị phơi nhiễm hay không. Ngay sau sự việc, nhân viên y tế bị nhổ nước bọt đã được cách ly và được kiểm tra xem xem có bị phơi nhiễm hay không. Bệnh viện sẽ cần thêm vài ngày mới có kết luận chính xác về nguy cơ nhiễm bệnh.



Hành vi của cô gái này có thể khiến cô bị kiện vì tội cản trở công lý. Một quan chức ở công đoàn tuyên bố đang xem xét nộp khiếu nại lên cảnh sát, kiện B. Đồng thời họ cũng tham khảo thêm ý kiến của nạn nhân.



Sự việc này gây ra một làn sóng phẫn nộ trên cộng đồng mạng Hàn Quốc. Rất nhiều ý kiến chỉ trích nhằm vào cô gái B kia như: "Cô ta không xứng đáng được chữa bệnh mà thích hợp vào nhà tù hơn"; "Nếu nhân viên y tế đó mà bị nhiễm bệnh thì cô ta đáng chết". Không ít ý kiến phản ứng dữ dội: "Nhân viên y tế ở Daegu làm việc 24/7, không có thời gian để ngủ mà cô ta dám làm thế sao?"...

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại một khu dân cư ở thành phố Daegu

Tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc đang diễn biến rất khó lường. Ngày 28/2, nước này đã ghi nhận thêm 594 trường hợp mắc mới, con số kỷ lục kể từ khi dịch bệnh hoành hành. Nhiều ý kiến lo ngại tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc sẽ sớm vượt mốc 3.000 người.



Chính phủ Hàn Quốc nhận định khoảng thời gian cuối tuần này và tuần sau là bước ngoặt quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh của ngành y tế nước này.



Thành phố Daegu là một trong 2 tâm dịch của Hàn Quốc. Số ca lây nhiễm tăng lên từng ngày gây nên tình trạng thiếu hụt giường bệnh, bệnh nhân không được nhập viện, chữa trị kịp thời trong những ngày qua.



Thành phố Daegu dự kiến tăng số giường bệnh thêm 2.000 chiếc vào đầu tuần tới đồng thời truy tìm những tín đồ đến từ giáo phái Tân Thiên Địa, vốn được coi là nguyên nhân làm bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc.

Your browser does not support HTML5 video.

Hà Ly (t/h)