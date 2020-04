Your browser does not support HTML5 video.

Bị giật túi xách khi mở cốp xe máy ở TP.HCM 07:00 22/04/2020 Người đàn ông đang mở cốp xe máy lấy chiếc túi xách bên trong thì bị 2 tên cướp đi xe máy lao tới giật. Vụ cướp xảy ra ở TP.HCM đăng tải trên mạng xã hội ngày 19/4.