Bị Hà Lan `chê` 600.000 khẩu trang không đảm bảo chất lượng, Trung Quốc chính thức lên tiếng

Ngày hôm nay, Đại sứ Trung Quốc tại Hà Lan đã chính thức lên tiếng về vụ việc hơn 600.000 khẩu trang của nước này bị Bộ Y tế Hà Lan thu hồi do "không đảm bảo chất lượng", theo South China Morning Post.

Ảnh minh họa.



Cũng theo ông Từ Hồng, trong cuộc trao đổi điện thoại ngày 29/3, quan chức ngành y tế Hà Lan cho biết, nước này đang làm rõ thêm tình hình và sẽ thông báo ngay khi có kết quả. Sau cuộc trao đổi, ông Hồng cũng khẳng định "nếu cần thì Trung Quốc sẽ sẵn sàng hỗ trợ" điều tra trên nguyên tắc công bằng, khách quan dựa trên luật pháp nếu cần.

Ông Từ Hồng cho hay, việc phát sinh các vấn đề trong quá trình hợp tác là điều bình thường và cần được giải quyết trên tinh thần cầu thị, không cần phải "chính trị hóa". Phía Hà Lan cũng không mong muốn vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến tình "hợp tác hữu nghị trong lĩnh vực chống dịch giữa hai nước".

Hiện tại, chưa rõ lô khẩu trang Hà Lan nhập từ Trung Quốc là hàng quyên tặng hay giao dịch thương mại.

Ảnh minh họa.

Cách đây không lâu, chính quyền thành phố Madrid (thủ đô Tây Ban Nha ) đã quyết định ngừng sử dụng các bộ kit của Bioeasy. Bên cạnh đó, Bộ y tế Tây Ban Nha cũng yêu cầu công ty này thay thế nguồn cung cấp khác. Được biết, chính quyền Tây Ban Nha đã đặt hàng 340.000 bộ kit xét nghiệm của Bioeasy (ở Trung quốc), theo South China Morning Post.



Cũng theo truyền thông Tây Ban Nha, bộ kit xét nghiệm lấy mẫu từ vòm họng, sau khoảng 10-15 phút sẽ cho kết quả. Tuy nhiên, hiệu quả có nó không được đánh giá cao khi đưa ra số người nhiễm ở nước này không chính xác.



Liên quan đến vụ việc, ngày 26/3 Đại sức quán Trung Quốc ở Tây Ban Nha đăng Twitter cho biết, các bộ kit xét nghiệm của Bioeasy chưa nhận được sự phê chuẩn từ Cục quản lý dược phẩm quốc gia Trung Quốc, cũng không nằm trong thiết bị y tế mà chính phủ Trung Quốc gửi tới Tây Ban Nha.

Hôm 28/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire cho biết, một số bộ dụng cụ do BGI Group và Sansure Biotech của Trung Quốc sản xuất chuẩn đoán COVID-19 chỉ chính xác 40%, thậm chí một số bộ xét nghiệm sẽ phải bị loại bỏ.

Ngay lập tức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã bác bỏ cáo buộc, nói rằng các bộ dụng cụ này đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn của WHO và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính phủ Philippines đối phó với dịch Covid-19.



Chỉ một ngày sau, Philippines đã phải lên tiếng xin lỗi và thừa nhận, chất lượng của bộ dụng cụ thử nghiệm đã đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.

Your browser does not support HTML5 video.