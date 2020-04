Bi hài chuyện chồng đòi vợ “ly hôn giả” để danh chính ngôn thuận đẻ thêm con với người tình

Các cặp vợ chồng có hàng nghìn lý do để dắt tay nhau ra tòa ly hôn, thế nhưnglý do ly hôn như của vợ chồng chị L. (Bắc Giang) thì quả là “có một không hai” trên đời. Vì muốn có nhiều con mà chồng chị L. đề nghị “ly hôn giả” để anh ta đến với người phụ nữ khác, sinh con đẻ cái một cách “hợp pháp”.

Ly hôn để có nhiều con

Luật sư Nguyễn Văn Tú kể, cách đây vài năm, trong một buổi chiều mưa anh nhận một “ca” tư vấn cho một người phụ nữ trẻ quê gốc ở Bắc Giang, hiện đang sinh sống, làm việc ở Hà Nội cùng chồng. Người phụ nữ đó tên là L., đến gặp anh để xin tư vấn việc định ly hôn với chồng. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, nước mắt chị L. đã chảy ra dài, chị nói rằng, sau nhiều đêm suy nghĩ mới quyết định đến tìm luật sư xin tư vấn. L. tậm sự, chị lấy chồng năm 18 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất thời con gái, khi cưới chị không hề biết rằng chồng mình đã từng có một đời vợ. Thời điểm đó, chị hồn nhiên tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của một cặp vợ chồng son.

Vì muốn có thêm con mà chồng đề nghị vợ "ly hôn giả" để đến với người mới

Sau ly hôn, ba mẹ con chị L. không có chỗ ở bởi hợp đồng thuê nhà đã đến hạn và mẹ con chị không có khả năng chi trả. Chị L. quyết định khăn gói dọn về ngôi nhà do mình đứng tên trên sổ đỏ, nhưng căn nhà này lại đang cho một doanh nghiệp thuê. Từ đây, chị L. chuyển từ cuộc chiến “xé đôi sổ hộ khẩu” sang cuộc chiến “xé đôi bìa đỏ”. Cuộc chiến giữa chị và chồng cũ căng thẳng đến mức họ chẳng còn nhìn mặt nhau và lời nói “anh chỉ coi em là người vợ duy nhất” cũng theo mây khói tan biến mất.

Chính bản ngã cá nhân quá lớn đã khiến một cuộc hôn nhân trở nên mong manh

Căng thẳng kéo dài rất nhiều năm liền và đến thời gian gần đây mới là phiên tòa cuối cùng của cuộc ly hôn, tranh chấp tài sản giữ vợ chồng chị L.. Họ đã kết thúc 10 năm “quằn quại” trong chính cuộc hôn nhân của mình. Có thể cuộc tranh chấp giữa hai vợ chồng đã đến hồi kết nhưng nó lại để lại những ảnh hưởng xấu đến hai đứa con thơ. Một mặt chúng sẽ trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa vì đã trải qua đổ vỡ và tổn thương. Chúng có thể sống độc lập, tự học hành, tự xây dựng mối quan hệ xã hội riêng của mình. Nhưng mặt khác, sâu trong tâm hồn chúng đang nuôi dưỡng lòng thù hận, đó là thù hân người bố của mình.

Bởi vậy, đây chính là cuộc ly hôn khiến luật sư Tú phải suy nghĩ rất nhiều. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến vợ chồng “đường ai nấy đi”, khiến những đứa con không được sống trong ngôi nhà có đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ. Có lẽ những năm tháng sau đó, khi nhìn lại họ sẽ cảm thấy ân hận, day dứt khi đã hành hạ nhau trong cuộc hôn nhân của chính mình. Dù bao nhiêu năm sau nữa, họ cũng không bao giờ quên được.

