Bi hài chuyện đâm đơn kiện yêu cầu xét nghiệm ADN để... 'đòi' cha cho con

TAND quận 6 (TP Hồ Chí Minh) từng thụ lý vụ án “kiện đòi cha cho con” với nguyên đơn là bà K.D. (40 tuổi) và bị đơn là ông T.Q.D. (58 tuổi, ngụ tại quận 6). Trong thâm tâm bà K.D. luôn nghĩ, kiện để trên giấy khai sinh của con có tên cha chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buộc chồng cấp dưỡng nuôi con. Thế nhưng, trước khi phiên tòa diễn ra 1 ngày, bà K.D. phải rút đơn khởi kiện vì ông D. không đến tòa, cũng không đồng ý lấy mẫu ADN đi xét nghiệm.

Theo đơn kiện bà K.D. gửi TAND quận 6, bà và ông T.Q.D. lấy nhau hồi tháng 3/2018 nhưng chưa đăng ký kết hôn. Thời điểm cưới nhau, bà K.D. đã có bầu được 3 tháng, còn ông D. vợ nhưng đã ly hôn. Cuộc sống vợ chồng “hờ” êm đẹp cho đến khi bà K.D. mang thai tháng thứ 7 thì ông D. bỗng dưng cắt đứt liên lạc. Buồn chán chuyện bị chồng “hờ” ruồng rẫy, bà K.D. bị suy nhược cơ thể dẫn sinh non khi thai nhi mới được 31 tuần tuổi.

Khi con đang được ấp trong lồng kính bệnh viện, bà K.D. gắng gượng đứng dậy tìm đến ông D. đề nghị hỗ trợ làm giấy khai sinh cho con nhưng ông D. không đồng ý. Sau đó ông D. nhắn cho bà K.D. một tin nhắn với nội dung: “Tôi không liên quan đến cô, 2 đứa không phải là con tôi, cô đừng làm phiền tôi”. Nhận được tin nhắn, bà K.D. trào ngược nước mắt đau đớn vì con sinh ra chẳng có cha. Đến cuối năm 2018, bà K.D. đâm đơn kiện yêu cầu “xác định cha cho con”.

Để phục vụ công tác xét xử, tháng 5/2019, TAND quận 6 có văn bản đề nghị bà K.D. cung cấp tài liệu là mẫu ADN của ông D. để tiến hành trưng cầu giám định huyết thống. Kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, TAND quận 6 cho bà K.D. thời hạn 30 ngày để cung cấp mẫu xét nghiệm. Nếu trong thời gian trên không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản cho tòa để tòa biết lý do.

Sau đó, bà K.D. đã nhiều lần liên lạc đề nghị ông D. cung cấp mẫu xét nghiệm nhưng ông D. không đồng ý. Bà D. còn liên hệ với vợ cũ của ông D. xin mẫu của con trai ông D. nhưng cũng không được chấp thuận. Đến tháng 7/2019, do không cung cấp được mẫu xét nghiệm nên bà D. có đơn đề nghị tòa hỗ trợ. TAND quận 6 quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Trên thực tế, bà K.D. không phải là trường hợp đầu tiên khởi kiện mà bị đơn không chịu hợp tác xét nghiện ADN. Trước đó, TAND quận 4 cũng từng thụ lý một vụ tương tự. Nguyên đơn là ông P.V. (ngụ tại phường Thảo Điền, TP Hồ Chí Minh), bị đơn là ông Đ.V.L. (trú tại quận 4). Lý do kiện là vì, ông V. và vợ ông L. lén lút quan hệ tình cảm với nhau. Khi Sức Khỏe yếu vì ung thư , vợ ông L. gọi ông V. đến bảo nhận cháu Q. (con gái của bà) về nuôi vì đó là con ông. Nhưng V. không đồng ý, sau đó ông khởi kiện yêu cầu tòa xác định cháu Q. có phải là con đẻ mình không. Ông L. được tòa xác định là bị đơn vì lúc này vợ ông đã qua đời.

Trong quá trình thụ lý, TAND quận 4 yêu cầu nguyên đơn và bị đơn cung cấp chứng cứ, trong đó có mẫu xét nghiệm ADN để xác định huyết thống giữa cháu Q. và ông V. nhưng phía ông L. không cung cấp. Sau đó, tòa đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc ông L. phải cung cấp mẫu phẩm của cháu Q. để đưa đi giám định huyết thống. Tuy nhiên, ông L. cương quyết không cung cấp nên tòa phải gửi quyết định cho Chi cục Thi hành án dân sự quận để thi hành.

Sau đó Chi cục Thi hành án quận 4 đã ra thông báo yêu cầu ông L. cung cấp mẫu phẩm. Do ông L. không hợp tác nên tòa quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án để đợi kết quả giám định. “Khi thụ lý vụ án, tòa án đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với bị đơn và đứa trẻ. Tòa đã gửi giấy triệu tập cho người cha để lấy mẫu giám định ADN. Nếu đương sự không hợp tác thì thẩm phán có thể ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc đương sự phải đi giám định. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì chúng tôi gửi văn bản trao đổi chuyên môn đối với TAND TP.HCM hoặc xin ý kiến chỉ đạo của TAND tối cao”, lãnh đạo TADN quận 4 cho biết.

