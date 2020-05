Bi hài khi dê, đu đủ cũng được... xét nghiệm dương tính với COVID-19

Các bộ kit xét nghiệm virus corona chủng mới tại Tanzania đang bị nghi ngờ khi kết quả xét nghiệm cho thấy một con dê và một quả đu đủ cũng dương tính với COVID-19.



Theo Reuters, Tổng thống Tanzania Magufuli trong buổi phát biểu ngày 3/5 cũng đã lên tiếng về chất lượng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở nước này. Cụ thể, ông Magufuli cho rằng, bộ xét nghiệm được nước này nhập khẩu đã bị "lỗi kỹ thuật" khi cho kết quả dương tính từ các mẫu đến từ dê và đu đủ. Tuy nhiên, ông Magufuli không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các bộ xét nghiệm này.

Tổng thống Tanzania Magufuli.



Được biết, Tổng thống Tanzania đang bị chỉ trích về cách xử lý phòng chống dịch COVID-19 ở nước này. Trước đó, ông Magufuli từng kêu gọi người dân cầu nguyện để đẩy lùi dịch bệnh.



Theo VTC News dẫn lại từ nguồn tin, ông Magufuli cũng chính là người đã yêu cầu lực lượng an ninh kiểm tra chất lượng của các bộ xét nghiệm. Theo đó, lực lượng này đã lấy ngẫu nhiên mẫu xét nghiệm từ các nguồn không phải con người, bao gồm đu đủ, dê và cừu.



Sau đó, các mẫu xét nghiệm "đặc biệt" này được gắn tên tuổi như của người và chuyển đến phòng thí nghiệm kiểm tra theo như chỉ thị của ông Magufuli. Kết quả, dù các mẫu này không chứa virus corona nhưng vẫn cho kết quả dương tính.

Hài hước khi đu đủ cũng cho kết quả dương tính với COVID-19.

Chỉ một ngày sau đó, bà Catherine Sungura - người đứng đầu bộ phận truyền thông của Bộ Y tế Tanzania cho biết đã đình chỉ giám đốc phòng thí nghiệm cùng viên chức quản lý nhằm điều tra vụ việc.





Bên cạnh đó, bà Sungura cũng tiết lộ trong một tuyên bố rằng, sẽ thành lập một ủy ban gồm khoảng 10 thành viên nhằm xem xét hoạt động của phòng thí nghiệm, từ quy trình thu thập đến việc xét nghiệm các mẫu thử.

Hôm 3/5, Tổng thống Magufuli cũng đã sa thải người đứng đầu Cục Kho hàng Y tế mà không đưa ra lý do cụ thể.



Tính đến 5/5, Tanzania đã ghi nhận tổng cộng 480 ca nhiễm COVID-19 với 16 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, tờ PLO dẫn lại thông tin từ Financial Times ngày 4/5 cho thấy, phe đối lập tại Tanzania đang cáo buộc chính phủ của ông Magufuli che giấu quy mô thực sự của dịch bệnh tại nước này.

