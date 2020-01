Bi hài tên tội phạm cưỡng bức “nhầm”... đàn ông

Theo cáo trạng, một người đàn ông 61 tuổi ở Anh đã theo dõi một người phụ nữ khi cô bắt đầu dời khỏi nhà bạn trai. Khi đến đoạn đường vắng, gã ta nhanh chóng chạy đến tấn công cô một cách tàn nhẫn. Gã đẩy nạn nhân ngã xuống đất, thậm chí còn đá vào mặt cô. Tiếp đó hắn xé toạc quần cô gái ra và cố gắng thực hiện hành vi cưỡng dâm.

Vì vụ việc xảy ra cách nhà bạn trai của nạn không xa nên anh ta đã nhìn thấy tất cả mọi việc từ ban công của căn hội. Người này nhanh chóng lao xuống tấn công gã đàn ông này để ngăn chặn hành vi đồi bại của hắn. Khi đã khống chế được gã yêu râu xanh, anh ta lập tức trình báo vụ việc đến cảnh sát và hắn ta bị bắt ngay tại hiện trường.

Sau cuộc điều tra, gã đàn ông này bị truy tố về tội hiếp dâm. Tại phiên xét xử, những người có mặt “ngã ngửa” khi phát hiện ra nạn nhân thực chất là một người chuyển giới. Mặc dù sở hữu vẻ bề ngoài là nữ giới nhưng trước đó người này đã sử dụng rất nhiều thuốc hormone giới tính . Thời điểm bị cưỡng bức, bộ phận sinh dục của nạn nhân vẫn là nam giới nên tội cưỡng hiếp không được hình thành. Cuối cùng, tòa xử gã tội phạm 61 tuổi trắng án.

Tòa án quận Orebro, nơi xét xử vụ án “có một không hai” này.

Theo phía tòa án, phát quyết này xuất phát từ việc cáo buộc hiếp dâm là không hợp lệ. Bởi vì dự định của tên tội phạm chưa được thực hiện khi hắn phát hiện ra nạn nhân là đàn ông chuyển giới.

Công tố viên nói rằng; “Tòa án cho rằng, bị cáo sẽ không bao giờ có thể tiến hành hành vi tội phạm theo kế hoạch vì mục đích ban đầu của hắn là hiếp dâm một người phụ nữ đúng nghĩa”.

Tuy thoát được tội hiếp dâm nhưng gã đàn ông 61 tuổi vẫn phải đối diện với một bản án khác. HĐXX kết án 4 tháng tù giam và buộc phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 1.380 bảng Anh (hơn 40 triệu đồng) về tội danh hành hung người khác.

Tuy nhiên, sau phiên xét xử, dư luận dấy lên làn sóng phản đối gay gắt. Người ta cho rằng, hắn ta là một kẻ hiếp dâm. Hành vi của hắn không được thực hiện là nằm ngoài dự tính của hắn.

Nói về việc này, thẩm phán Sjostedt cho rằng, mặc vụ hiếp dâm không được thực hiện bởi giới tính thật sự của nạn nhân nhưng kế hoạch của tên tội phạm nhằm mục đích cưỡng bức là có thật. Bên bị hại hoàn toàn có thể đứng lên kháng cáo và yêu cầu tòa phải mở một phiên xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, thẩm phán Sjostedst cũng cho rằng “đây là một vụ án phức tạp”.

Thu Nga (t/h)