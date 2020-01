Bi hài uống rượu từ hôm trước, hôm sau thổi nồng độ cồn vẫn `đi toi` 2 triệu

Trong đợt CSGT Hà Nội và TP. HCM ra quân xử phạt về vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 của Chính phủ, đã có không ít những câu chuyện tréo nghoe, "cười ra nước mắt" của những tài xế có thói quen bia rượu.



Uống rượu hôm trước, hôm sau vẫn bị xử phạt 2 triệu



Anh Hoàng Trọng T. (SN 1987, quê ở Thanh Ba, Phú Thọ) bị xử phạt 2 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp 0.051mg/lít khí thở. Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, anh T. rất tự tin vì cả ngày không hề động đến một giọt rượu, thế nhưng khi nhìn kết quả, anh không khỏi giật mình.



Anh T. cho hay: "Tôi thực hiện nghiêm chỉnh theo yêu cầu của lực lượng chức năng, sau đó nồng độ cồn ở mức 0.051mg/lít khiến tôi khá bất ngờ bởi trong ngày 2/1, tôi không hề uống chút bia rượu nào. Tuy nhiên, ngày 1/1, tôi uống khá nhiều rượu bia và không nhớ chính xác đã uống bao nhiêu". Do say và mệt nên sau khi uống rượu, anh T. đã nghỉ đến trưa 2/1 mới lấy xe đi làm.



Sau vụ việc này, anh T. chia sẻ, từ giờ trở đi anh sẽ không uống nhiều rượu bia để đảm bảo an toàn khi chở khách, không bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn thêm lần nào nữa.

Vứt xe bỏ chạy khi thấy CSGT kiểm tra nồng độ cồn



Tối ngày 4/1, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP. HCM) đã tổ chức chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên Xa lộ Hà Nội (đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức, TP. HCM). Trong đó, có trường hợp một tài xế khi thấy chốt CSGT đã dừng lại trước đó 1 đoạn, mở cửa bỏ chạy khiến CSGT phải đuổi theo.

Mãi 10 phút sau, tài xế này mới lò dò đi đến với vẻ mặt không được tỉnh táo. Lần test ban đầu, tài xế có dấu hiệu có nồng độ cồn trong hơi thở. Sau đó, lực lượng chức năng phải lái xe chở tài xế này đến chốt để kiểm tra lại lần nữa.



Kết quả, nồng độ cồn của tài xế ở mức 0,177miligam/ lít khí thở, bị giam bằng lái 11 tháng, giam xe 7 ngày và xử phạt 7 triệu đồng. Nghe kết quả, tài xế ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra và cho biết, trước đó đi vệ sinh chứ không phải chạy trốn.



Nam tài xế phân trần: "Tôi chạy Grab ế quá nên tối có uống 1 lon bia, khi chở chị gái về nhà đến đây thì bị xử phạt".



Vừa phi xe khỏi cửa thì bị giam xe 7 ngày, phạt 7 triệu đồng



Trong tiệc thôi nôi con của người em, anh V. có uống 2 ly bia, sau đó lái xe chở vợ con về. Vừa đi chưa được đoạn, anh bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn là 0,04 miligam/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, giam xe 7 ngày và giam bằng lái 11 tháng.



Anh V. cho biết: "Tôi rất hối hận, mới đi thôi nôi con đứa em có uống vài ly, khoảng 2 ly thì bị xử phạt. Khi tiệc xong, bạn bảo tôi ngủ lại nhưng tôi vẫn ráng chạy về, bây giờ hối hận lắm, nhưng phải chịu thôi".



Thực hư việc ăn quả vải bị máy đo báo nồng độ cồn. Nguồn: VTC14