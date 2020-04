  Bi hài vụ chồng vi phạm hợp đồng vay tín dụng, ngân hàng khởi kiện cả vợ và sếp vì liên quan

Vụ kiện này này xuất phát từ việc ngân hàng thương mại cổ phần A. cấp tín dụng cho nhân viên là ông L.Q.K. vay 1,1 tỷ đồng. Nhưng do ông K. vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên ngân hàng ra thông báo thu hồi nợ trước hạn chuyển toàn bộ số vốn vay sang còn thiếu sang nợ quá hạn. Khi ông K. không trả hết, ngân hàng khởi kiện ra tòa đòi bà H. (vợ ông K.) và ông T. (sếp ông K.) có nghĩa vụ trả nợ cùng.

Vợ và sếp cùng liên lụy

TAND thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Tranh chấp hợp đồng tín dụng vay tiêu dùng giữa ngân hàng thương mại cổ phần A. và nhân viên cũ là ông L.Q.K.. Theo hồ sơ, ngân hàng A. cho ông K. vay tín dụng 1,1 tỷ đồng khi ông còn là nhân viên ngân hàng, trong thời hạn 120 tháng. Song do ông K. vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên ngày 5/3/2018, ngân hàng ra thông báo thu hồi nợ trước hạn và chuyển toàn bộ số vốn vay còn thiếu sang nợ quá hạn. Theo ngân hàng, tính đến ngày 10/4/2018, ông K. vẫn còn nợ ngân hàng cả gốc lẫn lãi đến 755 triệu đồng. Vì ông K. không hoàn thiện số nợ đúng thời hạn ngân hàng quy định nên đơn vị này đã khởi kiện ông K. lên tòa án nhân dân (TAND) quận 2 (thành phố Hồ Chí Minh) yêu cầu ông K. trả cả gốc lẫn lãi.

Điểm khiến vụ án này trở nên phức tạp hơn là việc ngân hàng đề nghị TAND quận 2 buộc ông N.K.H.T. phải trả nợ thay vì người này là sếp của ông K. và là người đã ký bảo lãnh trên giấy vay nợ vốn tín dụng của ông K.. Bên cạnh đó, ngân hàng A. còn đề nghị TAND quận 2 đưa bà P.T.M.H. (vợ ông K.) vào tham gia tố tụng với tư cách là người liên quan và phải liên đới trả nợ cùng chồng. Phía ngân hàng cho rằng, vợ chồng ông K. phải trịu trách nhiệm liên đới cùng nhau trong giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện.

Nhận đơn kiện từ Ngân hàng A., TAND quận 2 vào cuộc giải quyết, nhưng phía tòa không có lời khai của vợ chồng ông K. vì lần nào mời lên làm việc họ cũng vắng mặt. Còn ông T. được mời lên làm việc xuất hiện nhưng không đồng ý với yêu cầu từ phía ngân hàng. Ông T. khẳng định, có ký trên giấy đề nghị vay vốn tiêu dùng ưu đãi đối với nhân viên ngân hàng tại phần bảo lãnh. Song đây chỉ là thủ tục cần để ngân hàng xét duyệt cho vay. Nhưng sau đó ông K. có được vay, vay bao nhiêu tiền, với điều kiện gì và thời gian bao lâu thì ông T. không biết.

Ông T. nói thêm, trên các hợp đồng vay chứng thư bảo lãnh, ông không hề ký cũng như không được phía ngân hàng thông báo. Sau thời gian vay, ông K. nghỉ việc tại ngân hàng. Theo quy định, khi nhân viên nghỉ việc phải thanh lý các khoản vay để ngân hàng thu hồi nợ trước hạn. Nếu nhân viên duy trì khoản nợ không được ngân hàng đồng ý thì khoản nợ đó phải được xử lý như một khách hàng bình thường, không được hưởng lãi suất ưu đãi. Đồng thời phải bổ sung tài sản bảo đảo trong hợp đồng. Tuy nhiên, khi ông K. nghỉ việc, ông T. không biết và cũng không biết khoản vay này có được tiếp tục nữa hay không và thủ tục giải quyết đã đi đến giai đoạn nào.

Tòa không tống đạt được văn cho vợ chồng ông K. nhưng theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an thành phố Hồ Chí Minh), ông K. chưa xuất cảnh. Vì thế, tòa đã niêm yết tại nơi ở cuối cùng của ông K. là chung cư tại phường An Phú, quận 2, UBND phường và trụ sở tòa án quận 2. Trong tất cả các lần triệu tập, vợ chồng ông K. đều vắng mặt không lý do. Vì đã thụ lý theo quy định nên TAND quận 2 vẫn mở phiên xử đúng dự kiến.

Ai vay người đó trả

Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX nhận định, ngân hàng buộc ông K. phải thanh toán cả gỗ lẫn lãi chậm trả đến khi xử sơ thẩm là 966 triệu đồng là phù hợp và thỏa đáng nên chấp nhận. Song tòa phúc thẩm không chấp nhận việc buộc vợ ông K. phải trả cùng vì liên đới. Bởi ngân hàng cấp tín dụng cho ông K. và người vợ không có tham gia ký hợp đồng này. Còn với ông T., tòa chấp nhận yêu cầu của ngân hàng về việc ông T. phải trả nợ thay nếu ông K. không trả nợ được.

Song ngày 17/12/2016, ông K. ngưng thanh toán nợ, vi phạm nghĩa vụ trả nợ nhưng ngân hàng không khởi kiện ngay và không thông báo với nhà bảo lãnh. Mãi đến ngày 30/5/2016 mới khởi kiện, đây là lỗi của ngân hàng. Vì thế, trong trường hợp này, ông T. chỉ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc lẫn lãi thay khoảng 800 triệu đồng nhưng sau đó, ông T. kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tòa phúc thẩm kết luận, ai vay người đó phải có nghĩa vụ trả (ảnh minh họa)

Toàn án cũng nhấn mạnh, việc ngân hàng nói chỉ cần ông T. ký bảo lãnh vay vốn chông ông K. là đã phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh là không đúng. Theo quy định tại Điều 361 Bộ luật dân sự năm 2005, ông T. không có cam kết nào với ngân hàng về việc bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ. Đồng thời, căn cứ Điều 362 Bộ luật dân sự 2005, ông T. cũng không có bất cứ văn bản riêng hoặc ký hợp đồng chính với tư cách người bảo lãnh. Đề nghị vay vốn chưa phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên mà chỉ thủ là thủ tục ban đầu của ngân hàng tiến tới ký hợp đồng tín dụng với ông K.. Vì thế, không thể buộc ông T. chịu trách nhiệm bảo lãnh nợ cho ông K. Do đó, kháng cáo của ông T. là có căn cứ, đúng Pháp luật

Về phần người liên đới là bà H., HĐXX yêu cầu UBND phường An Phú, quận 2 cung cấp bản sao chứng nhận đăng ký kết hôn giữa ông K. và bà H. nhưng khi xét xử không có trả lời. Do đó, không có căn cứ cho rằng, bà H. là vợ hợp pháp của ông K.. Ngoài ra, bản án sơ thẩm cũng không chấp nhận yêu cầu của ngân hàng buộc bà H. phải liên đới trả nợ, ngân hàng và ông K. cũng không kháng cáo. Tòa phúc thẩm tuyên sửa bản án sơ thẩm, không buộc bà H. phải liên đới trả nợ cùng chồng, cũng như ông T. không phải trả nợ thay không ông K. không trả nợ được.

