Bị khiêu khích trên facebook, nam thanh niên dùng “súng bút” bắn thủng ngực người yêu cũ của bạn gái

Nguyễn Đức Huy đã bắn thủng ngực một nam danh niên do người này khiêu khích trên mạng xã hội. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ, phục vụ điều tra.

Theo tin từ Zing.vn, ngày 24/12, lãnh đạo Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định ) cho biết, gia đình đã đưa Trần Đức Huy (17 tuổi, ngụ tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) đến trụ sở Công an đầu thú sau khi đối tượng này gây án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 23/12, Trần Nhật Phong (26 tuổi, ngụ tại xã Hoài Đức cùng nhóm bạn đến ăn nhậu tại quán Bạch Kim (thuộc xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) thì gặp Huy và một số người khác đi xe mô tô đến đậu trước quán. Do có mâu thuẫn từ trước nên Huy gọi Phong ra nói chuyện.

Sau một hồi nói qua nói lại hai bên xảy ra xích mích dẫn đến xô xát. Trong lúc Phong không để ý, Huy lấy súng giấu trong người bắt thẳng vào ngực trái của Phong rồi cùng nhóm bạn lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, bạn bè đã đưa Phong đến bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. Do vết thương nghiêm trọng nên bệnh viện chuyển tuyến lên bệnh viện tỉnh Bình Định cấp cứu.

Do được cấp cứu kịp thời nên Phong thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Theo nguồn tin khác, hiện Sức Khỏe của Phong đã tốt hơn đôi chút. Tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi và điều trị lâu dài.

Về phần Huy, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến trưa ngày 24/12, Huy được gia đình đưa đến Công an huyện Hoài Nhơn đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Huy khai nhận toàn bộ hành vi tấn công nạn nhân Phong. Huy còn khai, bản thân yêu một cô gái trước đây từng là người yêu của Phong. Phong cảm thấy ghen tức vì điều này nên đã chuyển một số hình ảnh thời Phong và người yêu còn mặn nồng qua facebook của Huy kèm theo những dòng bình luận trêu chọc, khiêu khích. Chính vì thế mà Huy tức giận, tìm cách trả thù cho bằng được.

Hiện Công an vẫn đang điều tra những bước cuối cùng để hoàn thành kết luật chuyển VKS cùng cấp tiến hành xử lý hình sự đối với Huy.

