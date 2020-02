Bi kịch bữa cơm tối cuối cùng của người vợ bị chồng đâm chết

Theo Vietnamnet, cơ quan VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Hải Hà (SN 1977, ở Hà Đông) tội Giết người. Theo nội dung bản cáo trạng, Hà có quan hệ vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1981) và có hai đứa con chung, ngụ tại phường La Khê. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình có nhiều xáo trộn bởi giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn , chửi bới nhau.

Đỉnh điểm của việc tranh cãi, dẫn đến án mạng đau lòng xảy ra vào khoảng 18h30, ngày 16/9/2019, Hà cùng vợ và con gái 12 tuổi chuẩn bị ăn cơm tối. Khi đó, đứa con gái xin tiền Hà để đi học thêm. Tuy nhiên, Hà nói với con rằng, mình không có tiền, vì đầu năm đã đóng tiền học nhiều khoản cho hai chị em rồi (con) rồi. Nghe thấy chồng nói vậy, chị Huyền tiếp lời: “Không có tiền thì bán mẹ xe đi”.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Vietnamnet

Tiếp đó, Hà bảo: “Không cần thiết phải bán xe, xe còn phải để đi làm lấy tiền chi phí sinh hoạt”. Chị Huyền chửi chồng: “Đồ ngu, đồ vô học, không biết đầu tư cho con ăn học”. Hà cũng đáp lời: “Cô mới là đồ vô học, mở mồm ra là nói khó nghe”.

Sau đó, chị Huyền quay ra nói với con gái cứ học đi và dọa nếu Hà không cho tiền thì chị sẽ đập kính, bẻ gương xe ô tô.

Nghe đến đây, nỗi uất ức, lửa giận của Hà càng tăng thêm, anh cũng cho rằng, vợ mình thường xuyên chơi cờ bạc, không lo toan việc gia đình và cũng nhiều lần dọa bẻ gương xe ô tô.

Nghĩ đến đó, Hà không nén nổi giận đã vơ đũa ăn cơm ném về phía vợ, nhưng không trúng. Không nhượng bộ, chị Huyên cũng đứng dậy, lấy bát ăn cơm trên bàn ném về phía chồng nhưng trượt.

Càng hăng máu, Hà tiếp tục lấy bát đựng canh trên bàn ném về phía vơ, còn chị Huyền lấy cốc uống nước bằng sứ để bên cạnh bàn ăn đập trúng vào phía sau đầu chồng.

Nổi máu điên vì bị đánh, Hà bật dậy chạy ra góc bếp, lấy dao nhọn và cùng lúc đó chị Huyền chạy đến đứng đối diện với Hà thì bị chồng đâm 1 nhát trúng ngực trái. Ngay sau khi gay án, Nguyễn Hải Hà đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử, đại diện hợp pháp của người bị hại theo ủy quyền là chị gái của nạn nhân, đã đề nghị xử lý Hà theo quy định của Pháp luật . Về dân sự, sẽ đề nghị bồi thường khi vụ án được đưa ra xét xử.

Minh Tú (t/h)