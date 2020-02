Bi kịch gia đình chồng sát hại vợ tật nguyền vì nghi bị “cắm sừng”

Sau nhiều ngày nghiên cứu hồ sơ được chuyển từ phía Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp sang, tòa án quyết định mở phiên tòa xét xử bị cáo N.V.H. (SN 1970, tạm trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) về tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Phía Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị cáo H. với khung án cao nhất là tử hình bởi hành vi của bị cáo có tính côn đồ, hung hãn đã cướp đi mạng sống của chính người đầu ấp tay gối cùng bị cáo suốt nhiều năm trời. Hơn nữa, nạn nhân còn là người khuyết tật.

Điều trớ trêu nhất trong phiên xét xử hôm đó là mà ít ai biết được, trước đó, họ từng là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Mái nhà đó tuy không giàu sang phú quý nhưng chan chứ tình yêu thương giữa vợ chồng và con cái. Bị cáo H. từng được hàng xóm khen là người chồng mẫu mực, người cha chuẩn chỉ luôn yêu thương con cái. Từ trước đến khi vụ án đau lòng này xảy ra, gia đình bị cáo H. chưa từng có điều tiếng không hay.

Bị cáo H. tại phiên tòa xét xử

Theo một người thân kể lại, bị cáo H. sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, khỏe mạnh, cao ráo như bao người khác. Nhưng đến năm 28 tuổi, bị cáo H. đem lòng yêu một cô gái tật nguyền, bị cụt một chân trái. Chuyện tình này từng bị gia đình từ chối, nhiều người nói ra nói vào. Thế nhưng, bỏ qua mọi mặc cản, khuyên can và dị nghị từ dư luận, bị cáo quyết tâm cưới bằng được cô gái “thiếu sót” này về làm vợ. Từ đây, họ viết lên một chuyện tình đẹp như trong cổ tích.

Năm 1998, gia đình tổ chức đăng ký kết hôn cho hai người. Những ngày đầu tiên về ở với nhau thì cuộc sống gia đình còn khá nhiều khó khăn. Tính an cư thì mới lập nghiệp được nên vợ chồng bị cáo chuyển ra thuê một căn nhà trọ nho nhỏ ở quận Tân Bình ( thành phố Hồ Chí Minh ) để sinh sống, làm ăn. Hàng ngày, người vợ đi bán vé số dạo bằng xe lăn, chồng đi chạy xe ôm kiếm đồng ra đồng vào. Suốt 20 năm chung sống họ chưa từng to tiếng với nhau. Quả ngọt của cuộc hôn nhân đó chính là hai người con thông minh, ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn.

Năm 2019, người con trai lớn đã xin được công việc ổn định còn người con gái út hiện đang là sinh viên một trường đại học có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi con cái trưởng thành thì tình hình kinh tế gia đình cũng ổn định hơn. Vợ chồng bị cáo H. không phải sớm nắng chiều mưa ở ngoài đường nữa. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, vào một ngày nọ, bị cáo nghi ngờ vợ “có bồ”.

Bị cáo H. nghi ngờ vợ ngoại tình với một người đàn ông khác. Bởi thời gian đó, bị cáo thầy vợ ăn diện hơn, son phấn nhiều, thường xuyên đi sớm về khuya. Bị cáo đã nhiều lần đi theo dõi nhưng chẳng thu được thông tin gì hữu ích. Cũng chính vì lẽ đó mà lòng nghi ngờ, ghen tuông càng ngày càng lớn. Rồi một ngày bị, bị cáo H. bỏ sang nhà chị chị ruột ở. Một tuần sau, bị cáo quay về và đòi ly hôn nhưng người vợ nhất quyết không đồng ý.

Lòng ghen tuông và sự bực tức trỗi dậy, bị cáo chạy vào lấy một con dao để trên kệ inox đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng người vợ. Bị đâm bất ngờ nên người vợ ngã xuống sàn hôn mê. Thấy vậy, bị cáo H. rút dao tự tâm vào người mình với mục đích tự sát nhưng không thành. Sự việc sau đó được phát hiện, cả hai vợ chồng được đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên người vợ đã tử vong trên đường đi cấp cứu còn bị cáo H. may mắn thoát chết. Nhưng sự may mắn này đã khiến bị cáo phải đối diện với bản án lương tâm đeo đẳng suốt cuộc đời.