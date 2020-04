Bi kịch vợ chết, chồng vào tù chỉ vì dòng bình luận cay nghiệt trên facebook

Đang nằm trên giường, chợt nhớ đến việc chồng từng đi hát, nhậu nhẹt với bạn bè đến mức ốm vật vờ mấy ngày trời nên chị Thủy buông lời cay nghiệt, chì chiết Hiệp. Thế là mâu thuẫn xảy ra, hai bên lao vào cấu xé nhau đến mức người mất mạng, kẻ đi tù, đứa con gái thơ dại bơ vơ.

Hà Văn Hiệp và chị Hoàng Thị Thủy (SN 1991) đến với nhau bằng tình yêu tự nguyện. Sau thời gian tìm hiểu, được sự đồng ý của hai bên gia đình , họ nên duyên vợ chồng. Hiệp đưa vợ về ở cùng bố mẹ chồng. Ngày qua tháng lại, chị Thủy sinh cho Hiệp cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Vợ chồng Hiệp vốn yêu say đắm, nay có đứa con tình cảm càng khăng khít hơn. Tuy vậy, đôi khi trong cuộc sống, vợ chồng cũng có lúc “xô bát, xô đũa”. Nhưng chỉ là cãi vã nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng nên bố mẹ Hiệp cũng không can thiệp quá sâu.

Nhưng những vết nứt nhỏ nhặt ấy chính là nguồn cơn khiến gia đình Hà Văn Hiệp tan đàn xẻ nghé, rơi vào cảnh vợ chết, chồng đi tù, con gái bơ vợ. Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21h ngày 2/6/2019, Hà Văn Hiệp và chị Hoàng Thị Thủy đang nằm nghỉ trên giường nhà thì xảy ra mâu thuẫn về việc vài hôm trước Hiệp đi nhậu về muộn rồi bị ốm. Lúc này, vợ chồng Hiệp đang nằm trên giường cùng con gái. Hiệp lấy điện thoại ra đăng nhập tài khoản facebook của mình, đăng hình ảnh đang nằm trên giường bệnh. Thấy chồng đăng hình lên, chị Thủy liền vào bình luận: “Thằng nát rượu như anh mà lắm người quan tâm phết nhỉ. Hôm trước bọn anh đi cave ôm, tôi lạ gì bọn anh..”.

Đọc được những lời lẽ cay nghiệt, chì chiết của vợ, Hiệp cảm thấy vô cùng tức giận. Hơn nữa, trên facbook của Hiệp còn có bao nhiêu anh em, bạn bè. Họ nhìn vào sẽ nghĩ Hiệp không biết dạy vợ, để vợ lên facebook “đè đầu, cưỡi cổ” mình. Trong cơn tức giận, Hiệp quay sang lớn tiếng mắng nhiếc vợ. Chị Thủy cũng chẳng vừa, bị chồng mắng quay lại đấu khẩu ngay. Thậm chí, chị Thủy còn ngồi bật dậy, dùng móng tay cào xước mặt chồng. Hiệp tức giận vùng dậy tát vợ khiến chị Thủy ngã xuống giường. Hai vợ chồng tiếp tục giằng co đánh nhau, chị Thủy đẩy chồng ngã khỏi giường rồi bỏ chạy ra cửa.

Chỉ vì dòng bình luận trên facebook, Hiệp xuống tay sát hại vợ (ảnh minh họa)

Lúc này, ông Hà Văn Đều (bố đẻ Hiệp) đang ngủ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động liền dậy bật điện và mở cửa đi ra ngoài kiểm tra. Ông Đều phát hiện con dâu đang nằm bất động dưới đấy. Ông Đều lật ngửa người chị Thủy lên thì không thấy cử động liền gọi với vào nói với con trai: “Mày thấy hậu quả của mày chưa”. Thấy bố nói vậy, Hiệp vẫn nghĩ rằng vợ giả vờ nằm đất ăn vạ nên nói với ra: “Bố cứ kệ nó, nó giả vờ đấy, tại nó cào con trước đây này”.

Nói vậy, nhưng chân Hiệp vẫn bước ra ngoài xem xét tình hình và cùng ông Đều đưa chị Thủy lên trên thềm. Sau đó, ông Đều gọi thêm ông Hà Văn Len (em trai) sang kiểm tra, cứu chữa cho chị Thủy. Khi ông Len đến kiểm tra thì không đo được huyết áp nên bảo gia đình đưa chị Thủy đến trạm y tế xã cấp cứu. Tại đây, bác sĩ thông báo, chị Thủy đã tử vong. Không tin sự thật này, gia đình tiếp tục đưa nạn nhân lên Trung tâm y tế huyện để nhờ cứu chữa. Và bác sĩ một lần nữa khẳng định, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi bác sĩ xác định chị Thủy tử vong, sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra . Tại trụ sở Công an, Hiệp cúi đầu khai nhận hành vi của mình. Lời khai của Hiệp phù hợp với lời khai của ông Hà Văn Điều, các dấu vết để lại tại hiện trường, trên tử thi, dấu vết trên người Hiệp và một số tình tiết khác. Sau đó, cơ quan pháp y có kết luận khám nghiệm, xác định chị Thủy tử vong do ngạt cơ học, tức là bị Hiệp bóp cổ cho đến chết.

Đứng trước cửa Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ, ông Hà Văn Điều không giấu được nỗi đau xót, ông nói: “Sự việc xảy ra không phải do Hiệp cố ý bởi hai đứa vốn thương nhau lắm. Mặc dù cưới nhau được gần 10 năm nhưng vợ chồng Hiệp sống như thời son rỗi. Hai cháu đi làm còn con cái do vợ chồng tôi trông nom. Lúc xảy ra sự việc, vợ chồng đã đi ngủ, còn vợ chồng Hiệp ngồi ngịch điện thoại rồi cãi nhau. Thời tiết hôm đó nóng nực, tôi bật điện quạt mạnh cộng với ở phòng riêng nên không nghe thấy tiếng vợ chồng nó cãi nhau. Đến lúc tôi chạy ra thì Thủy đã nằm bất động nên tôi đoán được sự việc. Bản thân Hiệp khi đó vẫn không tin vợ chết, tưởng Thủy giả chết vì Hiệp chỉ đẩy nhẹ chứ không chủ động giết vợ. Đến lúc bác sĩ thông báo vợ chết thì con trai tôi bò ra khóc, thậm chí cháu ân hận muốn chết với vợ luôn".

Hiệp lĩnh 15 năm tù về tội Giết người (ảnh minh họa)

Theo ông Đều, con trai ông và con dâu đều thương nhau, sống không thiếu nhau được. Lúc thấy con dâu nằm bất động, ông Đều định đuổi theo đánh Hiệp nhưng Hiệp giải thích bị vợ cào xây xát nên mới điên lên đánh vợ. Nói về người con dâu xấu số, ông Đều chia sẻ: “Cháu Thủy về làm dâu nhà tôi gần chục năm nhưng giữa cháu và chúng tôi chưa có điều tiếng gì, tôi cũng chưa từng nặng lời với con dâu lần nào. Ngay cả khi nhà ngoại sang chơi tôi cũng bảo tôi toại nguyện khi có đứa con trai, con dâu này. Cháu Thủy nhanh nhẹn, hoạt bát và hợp tính tôi. Thỉnh thoảng vợ chồng có cãi nhau nhưng tôi hay bênh con dâu. Không ngờ sự việc lại xảy ra đến nông nỗi này. Bản thân Hiệp sau đó cũng rất ân hận về hành vi cùng mình”.

Nhưng dù hoàn cảnh có như thế nào thì Hiệp vẫn phải trả giá cho tội ác của mình. Tại phiên tòa xét xử bị cáo Hiệp, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ để nghị mức án từ 15 đến 16 năm tù cho bị cáo về tội Giết người. Tại phiên tòa, Hiệp cũng khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, bị cáo không có động cơ gây án, mục đích giết vợ. Tuy nhiên, chỉ vì lý do nhỏ nhặt, hai vợ chồng cãi nhau, xảy ra vô xát mà Hiệp dùng tay bóp cổ vợ dẫn đến tử vong, vì vậy, Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết định khung là “Có tính chất côn đồ”. Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi làm mất trật tự trị an xã hội , gây xôn xao trong quần chúng nhân dân nên cần xử thật nghiêm khắc để giáo dục, răn đe. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự (BLHS). Với nhận định và phân tích nêu trên, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Văn Hiệp mức án 15 năm tù về tội “Giết người”, theo điểm n Khoản 1 Điều 123; điểm s Khoản 1 Điều 51 và Điều 38 BLHS.

