Bị kiểm tra đột xuất, hai nghi phạm bỏ chạy thoát thân để 'quên' 2 tạ ma túy trên xe bán tải

Theo thông tin từ tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Công an tỉnh Quảng Bình , vào tối ngày 21/12, trong quá trình làm nhiệm vụ đơn vị đã phát hiện một chiếc xe bán tải, mang BKS: 29C - 309.24 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Hai đối tượng bỏ chạy, để lại 2 tạ ma túy trên xe



Tuy nhiên, 2 đối tượng trên xe bán tải bất ngờ phóng xe bỏ chạy, nhưng sau đó xe ô tô mất lái đâm vào lan can đường, bọn chúng nhanh chóng bỏ trốn vào rừng. Tiến hành kiểm tra, công an xác định trên xe có 9 bao tải Tuy nhiên, 2 đối tượng trên xe bán tải bất ngờ phóng xe bỏ chạy, nhưng sau đó xe ô tô mất lái đâm vào lan can đường, bọn chúng nhanh chóng bỏ trốn vào rừng. Tiến hành kiểm tra, công an xác định trên xe có 9 bao tải ma túy dạng đá, tổng khối lượng khoảng hơn 200 kg.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát giao thông đã báo cáo sự việc về Công an tỉnh Quảng Bình. Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng khác đang truy bắt 2 đối tượng trên.





Cùng ngày, tại khu vực ngã tư Giải Phóng- Đại Cồ Việt (phường Bác Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác Y24/141, Công an TP Hà Nội do Đại úy Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ đã bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy.

Hiện vật thu giữ tại khu vực ngã tư Giải Phóng- Đại Cồ Việt

Theo đó, cảnh sât phát hiện trong túi áo của đối tượng trên có một gói giấy chứa chất bột màu trắng lẫn màu hồng, nghi là ma túy. Đối tượng đã thừa nhận đây là heroin, do anh ta mua về để sử dụng. Danh tính anh ta được xác nhận là Nguyễn Việt Hùng (SN 1968, trú tại phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), trước đã có 1 tiền án.

Sau đó, tổ công tác sau đó đã tiến hành bàn giao đối tượng Hùng cho công an phường Bách Khoa để tiếp tục điều tra làm rõ.





