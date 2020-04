Bí quyết chăm sóc da cho “dân” văn phòng, ai bảo ngồi điều hòa nhiều là làn da không được láng mịn

Để có được làn da khỏe đẹp, ngoài việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chất lượng, chu trình dưỡng da nghiêm ngặt và chế độ ăn lành mạnh. Bên cạnh đóm, bạn cần có chế độ dưỡng da phù hợp với môi trường làm việc. Từ đó làn da sẽ luôn tươi tắn, rạng ngời.

1. Sử dụng kem chống nắng thường xuyên

Kem chống nắng không chỉ bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời mà còn ngăn ngừa tác động tiêu cực của tia bức xạ từ màn hình máy tính rất hiệu quả. Nếu bạn chủ quan với việc bôi kem chống nắng, chỉ thời gian ngắn làn da sẽ bị xuống cấp, xỉn màu.

Ở trong nhà làn da cũng bị gây hại bởi các yếu tố từ môi trường

Thông thường, hiệu quả của kem chống nắng chỉ kéo dài tối đa là 4 tiếng. Cho nên, chị em làm việc trong văn phòng cần bôi kem chống nắng ít nhất 2 lần/ngày để hiệu quả bảo vệ da tối da. Bạn không nên bôi kem chống nắng chồng lên nhau, mà nên lau da mặt bằng toner sau đó dặm lại kem chống nắng.

Đặc biệt, thị trường hiện nay có vô vàn loại kem chống nắng, bạn cần lựa chọn loại phù hợp với làn da tránh gây phản tác dụng. Liều lượng kem chống nắng sẽ là khoảng 1 đồng xu cho da mặt.

2. Sử dụng xịt khoáng

Xịt khoáng được biến đến là sản phẩm hỗ trợ chăm sóc da “đa năng”. Nó có công dụng hữu ích trong việc cung cấp độ ẩm, làm tươi mới làn da, giữ lớp make up và thư giãn làn da. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng xịt khoáng, chỉ dùng khi thấy cần, tối đa 5 lần/ngày.

Xịt khoáng nên là "vật bất ly thân" với dân công sở

Lượng nước khoáng khi không được hấp thụ hết sẽ bị bay hơi trong không khí. Do đó, bạn nên lau khô da sau 1 phút từ lần xịt khoáng.

3. Dùng kem dưỡng ẩm sáng tối

Làm việc trong môi trường văn phòng dễ khiến làn da bị mất nước, khô ráp nếu không được dưỡng ẩm đầy đủ. Và xịt khoáng cũng không thể thay thế được bước dưỡng da cơ bản – kem dưỡng ẩm.

Do đó, bạn nên dùng kem dưỡng ẩm có kết cấu mỏng nhẹ vừa cung cấp đủ độ ẩm cho da, vừa giúp lỗ chân lông được thông thoáng.

4. Uống nhiều nước, ăn nhiều rau củ quả

Hiện tượng phổ biến nhất với “dân” văn phòng là khô da. Không khí khiến cơ thể bị mất nước, do đó bạn cần bổ sung nước thường xuyên, ngăn ngừa tình trạng da khô, nứt nẻ.

Đặc biệt, rau củ quả tươi sẽ là nguồn vitamin và khoáng chất giúp làn da luôn khỏe đẹp, mịn màng và làm chậm quá trình lão hóa trên da.

5. Giữ khoảng cách với máy tính

Tiếp xúc gần với máy tính gây căng thẳng và mỏi mắt

Ngoài việc bôi kem chống nắng, giữ khoảng cách hợp lý sẽ hạn chế được tác động tiêu cực của tia bức xạ của máy tính đối với làn da. Bạn nên duy trì tư thế ngồi thăng lưng, không quá sát với màn hình máy tính. Nếu có thể, hãy đặt những chậu cây nhỏ trên bàn làm việc, chúng sẽ hấp thụ phần nào lượng bức xạ và thanh lọc không khí hiệu quả.

6. Có thời gian nghỉ ngơi

Thời gian làm việc nhiều giờ liên tục bên máy tính không chỉ có ảnh hưởng tiêu cực đối với Sức Khỏe , mà còn gây hại cho làn da. Do đó, muốn làn da được tươi tắn, bạn nên có thời gian nghỉ ngơi xen kẽ, ít nhất 1 tiếng/1 lần.

Xịt khoáng đúng cách. Nguồn: Chị Gái Hàn Quốc

Như Quỳnh (t/h)