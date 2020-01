Bị lực lượng chức năng tịch thu quất bày bán trên vỉa hè, nam thanh niên làm hành động bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng diễn ra ở một tuyến đường thuộc địa phận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo đó, một vài người dân bày bán quất cảnh trên vỉa hè trên địa bàn thì bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt. Số quất sau đó được lực lượng chức năng tịch thu, cho lên xe ô tô công vụ.

Bức xúc vì bị tịch thu những cây quất cảnh, một nam thanh niên được cho là chủ sở hữu đã nhảy lên thùng xe công vụ và làm hành động bất ngờ. Trước sự chứng kiến của CSGT, lực lượng chức năng và những người dân khác, nam thanh niên đã cầm dao chặt phá hết số quất cảnh bị tịch thu.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội hôm 21/1, clip ghi lại sự việc trên đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Một số người bày tỏ quan điểm đồng cảm với nam thanh niên trong clip và cho rằng lực lượng chức năng đã xử phạt hơi nặng tay.

Tuy nhiên, cũng có không ít người chỉ trích hành động hung hăng của nam thanh niên và cho rằng việc bày bán quất cảnh trên vỉa hừ, lấn chiếm gây mất trật tự và cản trở giao thông cần phải được xử lý nghiêm.

Liên quan đến việc này, Điều 12 Nghị định 171/2013 quy định về việc xử phạt hành vi bán rong, kinh doanh trên vỉa hè như sau: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-200.000 với người bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3, Điểm e Khoản 4 Điều này.

Phạt tiền từ 300.000-400.000 đồng với cá nhân, từ 600.000-800.000 đồng với tổ chức nếu: Dựng lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 4, Điểm a Khoản 5 Điều này. Họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che trên lòng đường đô thị, hè phố hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ khác trái phép trên lòng đường đô thị, hè phố gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm d, đ, e và g Khoản 4; Điểm b Khoản 5; Điểm a Khoản 6 Điều này.

Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng với các cá nhân, từ 6-10 triệu đồng với tổ chức dựng lều quán, công trình tạm thời khác trái phép trong khu vực đô thị tại hầm đường bộ, cầu vượt, hầm cho người đi bộ, gầm cầu vượt.





Kiều Đỗ (t/h)