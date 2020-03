Hồ sơ vụ án: Bí mật rợn người trong cuốn nhật ký của sát nhân 12 tuổi

Một đêm tháng 6/1992, kẻ ác nhân 12 tuổi lựa chọn sát hại dã man một thiếu nữ 18 tuổi. Nạn nhân là cô Katie Rackliff làm nghề cắt tóc. Cô bị sát hại khi đang đi từ quán bar về nhà. Katie tử vong với 29 nhát dao và bộ phận sinh dục bị cắt bỏ hoàn toàn.

Cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra , ban đầu họ cho rằng nạn nhân bị sát hại bởi một người đàn ông hung bạo, có ác cảm với phụ nữ. Vì hung thủ ra tay quá tàn độc và gọn ghẽ nên cảnh sát từng bị rơi vào thế bí. Những tưởng tội ác mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối nhưng cuối cùng bộ mặt sát nhân đã bị vạch trần. Kẻ gây án là Sharon Carr, hắn bị bắt sau 4 năm gây án.

Sharon giết người khi vừa tròn 12 tuổi

Trong khoảng thời gian 4 năm nhởn nhơ ngoài vòng Pháp luật , Sharron Car đã thực hiện nhiều vụ tấn công khác, trong đó có vụ tấn công vô cơ vào một bạn học cùng trường tên Ann-Marie Clifford. Vụ tấn công xảy ra vào tháng 6/1994, đúng 2 năm sua khi Katie bị sát hại.

Trong thời gian chờ tòa đưa ra xét xử, Sharon tiếp tục siết cổ 2 nhân viên trung tâm giám định nhưng không thành. Để ngăn chặn hành vi giết người của sát nhân 12 tuổi, tòa án đã quyết định giam giữ vô thời hạn với Sharon.

Tại trại giáo dưỡng vị thành niên, các quản giáo để ý và phát hiện rằng, nữ sát nhân này thường xuyên khoe khoang chuyện mình đã giết Katie như thế nào với gia đình , bạn bè, thậm chí còn vẽ, viết lại nhật ký. Nhờ đó các điều tra viên đã tìm thấy những manh mối vô cùng quan trọng.

Katie - nạn nhân đầu tiên của Sharon

Trong quá trình lục soát nhà riêng của Sharon thì phát hiện một cuốn nhật ký. Cảnh sát đã vô cùng sốc khi đọc những trang nhật ký trong đó. Đấy không phải là những lời tự sự hồn nhiên của tuổi 12 về gia đình, trường lớp, bạn bè… mà đó là những dòng lưu bút thể hiện sự hả hê của tên sát nhân về việc giết chóc.

Sharon viết: “Tôi sinh ra để giết người. Chết chóc như thứ thuốc kích thích, cảm giác khói cảm này khiến tôi không bao giờ ngừng lại”.

Cảnh sát đã thu giữ nhật ký, tranh vẽ và tiến hành thẩm vấn Sharon suốt 72 giờ đồng hồ. Họ đã được nghe 3 câu chuyện khác nhau về cách nạn nhân Katie bị sát hại. Tuy nhiên, 3 phiên bản đều có một điểm chung là Sharon đã đâm chết Katie.

Trang nhật ký rợn người của Sharon

Sau đó, cảnh sát địa phương phải đưa Sharon đi giám định tâm thần . Bác sĩ tâm lý nói rằng, kẻ sát nhân 12 tuổi bị mắc chứng rối loạn phân liệt cảm xúc (bệnh kết hợp rối loạn tâm thần phân liệt và rối loạn cảm xúc). Cảnh sát cho rằng, những năm tháng bị cha mẹ bạo hành, trừng phạt dã man đã tạo ra một con quỷ máu lạnh mang tên Sharon Carr.

Tuy không có những bằng chứng pháp lý, nhưng cuốn nhật ký, tranh vẽ đã giúp tòa kết tội kẻ sát nhân nhí. Theo luật pháp nước Anh, Sharon bị kết án tù chung thân cho tội ác của mình. Bản án bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/1997.

Your browser does not support HTML5 video.

Chân dung 6 gã sát nhân khét tiếng có thật trong lịch sử từng được dựng thành phim

Nga Đỗ (t/h)