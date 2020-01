Bị mời lên phường vi đốt pháo, nhóm trai làng đánh trọng thương công an

Ngày 27/1, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ nhóm thanh niên đốt pháo đêm giao thừa, đánh trọng thương công an xã. Đây là hành vi vi phạm Pháp luật , chống đối người thi hành công vụ.

Nhóm thanh niên bị đưa về trụ sở công an làm việc. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào tối 24/1 (tức 30 Tết), Công an xã Cư Né (huyện Krông Búk) đã phân công các tổ tuần tra đi tuần nhằm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Khoảng 23h, tổ tuần tra số 3 do thiếu tá Quách Huy, Phó trưởng Công an xã Cư Né tuần tra tại buôn Dhia 1, xã Cư Né thì phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện lạ.

Lực lực chức năng phát hiện hai thanh niên Y Nhỡ Mlô (23 tuổi) và Nguyễn Duy Quyền (29 tuổi, cùng trú buôn Dhia , xã Cư Né) đang đốt pháo . Tổ tuần tra tiếp cận hai thanh niên và yêu cầu dừng việc đốt pháo, mời về trụ sở làm việc nhưng cả hai không hợp tác, tìm cách chống đối.

Lúc này bạn của hai thanh niên trên gồm Y Nhưng Mlô (19 tuổi), Y Tió Niê (18 tuổi), Y Tah Mlô (28 tuổi) và Y Sen Mlô (28 tuổi, cùng ngụ Buôn Dhia 2, xã Cư Né) bất ngờ hô to "đánh công an xã" rồi dùng tay, gậy tre bên đường lao vào tấn công lực lượng tuần tra.

Khi thấy lực lượng hỗ trợ đến hiện trường, nhóm thanh niên trên tìm cách bỏ chạy. Vụ việc khiến thiếu tá Quách Huy và chiến sỹ công an Nguyễn Văn Phước bị thương. Ngay sau đó, nhóm thanh niên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, đưa về trụ sở để xử lý.

Công an Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý 208 vụ đốt pháo trái phép trong 4 ngày lễ vừa qua

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 4 ngày Tết vừa qua, công an đã phát hiện và xử lý 208 vụ đốt pháo trái phép; 11 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép và thu giữ gần 30kg pháo các loại.

Mọi hình thức sử dụng và buôn bán các loại pháo đều bị cấm tại Việt Nam. Người mua, bán pháo trái phép sẽ bị phạt hành chính theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép theo Điểm b Khoản 2 Điều 10 sẽ chịu mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

