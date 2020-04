Top thực phẩm 'vàng' cho chị em bị nám da, giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả

Thông thường, các vết nám hình thành trên da là do sự rối loạn, thay đổi các chức năng bên trong cơ thể. Và phần lớn nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do sự mất cân bằng hormone, thay đổi hormone khi mang thai, người đang sử dụng thuốc tránh thai , người gặp vấn đề về tuyến giáp, da bị ánh nắng hoặc tác động nhiệt gây nên…

Theo đó, chế độ ăn uống ảnh hưởng phần nào tới tình trạng nám trên da. Bởi các dưỡng chất được cơ thể hấp thụ có thể tạo thành nguồn cung cấp thiết yếu để tái kết cấu làn da, đẩy lùi sắc tố melanin hiệu quả. Chế độ ăn uống phù hợp còn hỗ trợ quá trình điều trị nám được nhanh chóng, tăng cường sức đề kháng cho làn da.

Thực phẩm người bị nám da nên bổ sung

Thực phẩm được khuyên dùng dưới đây là những thực phẩm có thành phần chống oxy hóa , chống lão hóa, làm sáng da mờ nám hiệu quả.

Chanh tươi

Chị em có thể dùng quả chanh tươi kết hợp cùng các loại thực phẩm khác để tạo thành món ăn như salad trộn, nước giải khát… để hấp thu được vitamin C nhiều nhất.

Chanh giúp đào thải độc tố và làm sáng da rất tốt

Vitamin C trong chanh có tác dụng làm sáng da, trị nám và nuôi dưỡng tế bào hiệu quả.

Trà xanh

Trà xanh là loại thảo mộc tốt cho Sức Khỏe và cả làn da. Trà xanh được nghiên cứu có tác dụng chống lại quá trình lão hóa của làn da. Bên cạnh đó, hàm lượng chất ECCG cao có trong lá trà xanh có hiệu quả trong việc đẩy lùi các vết nám.

Uống nước trà xanh mỗi ngày rất tốt cho làn da và thanh lọc, giải độc cho cơ thể.

Táo đỏ kèm mộc nhĩ

Táo đỏ nấu mộc nhĩ tốt cho sức khỏe, trị nám hiệu quả

Theo nghiên cứu, táo đỏ có tác dụng rất tốt cho gan và lá lách, từ đó hỗ trợ đào thải độc tố, làm sáng da hiệu quả. Kết hợp cùng với mộc nhĩ sẽ tạo thành món ăn giúp điều trị nám nhanh chóng.

Cà chua

Cà chua là loại thực phẩm chứa hàm lượng vitamin C cùng chất chống oxy hóa dồi dào. Nếu bạn đang tìm kiếm cách loại bỏ làn da nám thì đừng quên bổ sung cà chua vào thực đơn hàng ngày. Cà chua có thể ăn sống, nấu chín hoặc dùng làm nước ép.

Thực phẩm người bị nám da nên tránh

Để tránh làm tình trạng nám da trở nên trầm trọng, đồng thời hỗ trợ quá trình điều trị nám đạt hiệu quả, bạn nên tránh các loại thực phẩm như:

Thịt đỏ

Thịt đỏ dễ khiến tình trạng nám da nghiêm trọng hơn

Thịt đỏ, cụ thể là thịt bò và thịt chó là những loại thực phẩm bạn không nên ăn khi bị nám da. Bởi, đây là hai loại thịt có chứa rất nhiều protein và chất đạm. Khi tiêu thụ, vết nám sẽ trở nên xơ cứng, da lâu liền hơn, thậm chí là tăng sinh các vết nám mới.

Các loại thực phẩm chứa chất tanh

Thực phẩm chứa chất tanh như hải sản chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, nhưng lại chứa nhiều chất dễ gây kích ứng. Do đó, người bị nám da (đang điều trị nám) không nên ăn thực phẩm này để tránh tình trạng Dị ứng , vết thương lâu lành và nám phát triển nhiều hơn.

Không nên ăn các loại trứng

Theo nghiên cứu, trứng gà có hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, bao gồm cả protein, phot pho, kẽm, kali, vitamin cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, trứng khiến vết thương có màu trắng hơn bình thường. Do đó, người đang điều trị nám ăn trứng có nguy cơ đối mặt với những vết loang lổ trên da khi da non hình thành.

Uống trà xanh đúng cách để không gây hại cho cơ thể. Nguồn: VTV24

Như Quỳnh (t/h)