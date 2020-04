Bị nhắc không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, gã đàn ông lao vào cắn tay công an

Sáng ngày 19/4, Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tam (tự Địa, 44 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Xương) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ Vietnamnet , khoảng 19h30 ngày 17/4, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Xương làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống COVID-19. Trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng Tam chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên đã đề nghị dừng lại để nhắc nhở.